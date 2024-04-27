Происшествия В Екатеринбурге полиция оцепила двор, где обнаружили гранату. Видео 28 апреля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 + Найденный предмет, похожий на гранату, не представляет опасности для горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге во дворе дома на улице Автомагистральной, 31, полиция оцепила участок дороги, на котором обнаружили предмет, похожий на гранату. Прибывшие на место сотрудники МВД заявили, что найденный предмет не представляет опасности для людей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. «На место прибыли сотрудники территориального ОВД. В ходе осмотра было установлено, что обнаруженный предмет опасности не представляет», — сообщили в ведомстве. По словам очевидцев, предмет нашли двое детей во время прогулки. На время осмотра находки сотрудники полиции запретили жителям приближаться к участку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге во дворе дома на улице Автомагистральной, 31, полиция оцепила участок дороги, на котором обнаружили предмет, похожий на гранату. Прибывшие на место сотрудники МВД заявили, что найденный предмет не представляет опасности для людей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. «На место прибыли сотрудники территориального ОВД. В ходе осмотра было установлено, что обнаруженный предмет опасности не представляет», — сообщили в ведомстве. По словам очевидцев, предмет нашли двое детей во время прогулки. На время осмотра находки сотрудники полиции запретили жителям приближаться к участку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям