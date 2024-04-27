27 апреля 2024

В Екатеринбурге полиция оцепила двор, где обнаружили гранату. Видео

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, лимонка, учебная граната
Найденный предмет, похожий на гранату, не представляет опасности для горожан Фото:

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Автомагистральной, 31, полиция оцепила участок дороги, на котором обнаружили предмет, похожий на гранату. Прибывшие на место сотрудники МВД заявили, что найденный предмет не представляет опасности для людей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

«На место прибыли сотрудники территориального ОВД. В ходе осмотра было установлено, что обнаруженный предмет опасности не представляет», — сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, предмет нашли двое детей во время прогулки. На время осмотра находки сотрудники полиции запретили жителям приближаться к участку.

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В Екатеринбурге во дворе дома на улице Автомагистральной, 31, полиция оцепила участок дороги, на котором обнаружили предмет, похожий на гранату. Прибывшие на место сотрудники МВД заявили, что найденный предмет не представляет опасности для людей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. «На место прибыли сотрудники территориального ОВД. В ходе осмотра было установлено, что обнаруженный предмет опасности не представляет», — сообщили в ведомстве. По словам очевидцев, предмет нашли двое детей во время прогулки. На время осмотра находки сотрудники полиции запретили жителям приближаться к участку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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