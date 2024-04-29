ВС РФ освободили Семеновку на авдеевском направлении: главное о СВО за 29 апреля

Армия России взяла под контроль Семеновку в ДНР

29 апреля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Армия России продолжает продвигаться на авдеевском направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России освободила населенный пункт Семеновка на авдеевском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужны реальные поставки вооружения, чтобы начать контрнаступление. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 29 апреля. ВС РФ продвигаются на авдеевском направлении Российские силы взяли под контроль Семеновку. Она находится южнее населенного пункта Бердычи и севернее Орловки. В операции участвовали военные из группировки «Центр». В ближайшее время Россия освободит еще несколько населенных пунктов. Украину ждут трудные времена. Вероятно, они могут закончиться после поставок помощи от США, заявил глава неправительственной организации «Украинский центр безопасности и сотрудничества» Сергей Кузан. Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что в битве за Донбасс наступил переломный момент. Особенно в психологическом плане. «Мотивированный контингент, который сражается с 2014 года, практически выбит. А новобранцы, которых силой загоняют и вылавливают где попало, они не горят желанием умирать за Зеленского. Всем уже понятно, что Украина не вернет себе территории, что бы Запад не предпринимал и какие бы виды оружия он не предоставил», — заявил Игорь Никулин в разговоре с Пятым каналом. Зеленский выставил условия Западу перед новым контрнаступлением Глава Украины заявил, что для начала нового контрнаступления его стране нужны реальные поставки вооружения. Также он отметил, что рейтинг доверия ВСУ стал снижаться, призвав изменить мнение союзников. Помимо этого президент опасается, что финансы, которые начали поступать в Киев, не дойдут в полном объеме до нужного времени. Однако из-за ударов по территории РФ Киев может лишиться помощи США. Геополитический стратег корпорации RAND Энн Мари Дэйли призвала Киев искать другую тактику. В Bussines Insider отметили, что риск эскалации может повлиять на мировые цены на нефть. Неожиданный приезд Столтенберга в Киев Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом. Это произошло после того, как в США утвердили военную помощь Украине. В Киеве он провел совместную с Зеленским пресс-конференцию. В страну он попал на поезде. Генсек НАТО заявил, что страны альянса не выполнили свои обязательства перед Украиной. Он выразил надежду, что проблема с отправкой снарядов Киеву из Европы в скором времени изменится. Во время визита с заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сказал, что Вашингтон готов вести переговоры с Россией по поводу украинского кризиса. По его словам, важным моментом станет присутствие российской и украинской делегации. ВСУ не успевают рыть новые окопы Солдатам ВСУ приказали бросить копать окопы и строить оборонительные сооружения. Это связано с продвижением российской армии. Об этом со ссылкой на одного из украинских бойцов сообщило издание The Japan Times. Нехватка солдат из-за потерь и истощения усугубляет ситуацию для ВСУ, отметили там. Ход боев и интерактивная карта спецоперации на 29 апреля — в материале URA.RU. Сейчас активно развивается битва за Часов Яр. ВС РФ работают над улучшением своих позиций с флангов. Если ВСУ сдадут город, то ВС РФ откроется путь к Константиновке, пишут украинские СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России освободила населенный пункт Семеновка на авдеевском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужны реальные поставки вооружения, чтобы начать контрнаступление. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 29 апреля. Российские силы взяли под контроль Семеновку. Она находится южнее населенного пункта Бердычи и севернее Орловки. В операции участвовали военные из группировки «Центр». В ближайшее время Россия освободит еще несколько населенных пунктов. Украину ждут трудные времена. Вероятно, они могут закончиться после поставок помощи от США, заявил глава неправительственной организации «Украинский центр безопасности и сотрудничества» Сергей Кузан. Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что в битве за Донбасс наступил переломный момент. Особенно в психологическом плане. «Мотивированный контингент, который сражается с 2014 года, практически выбит. А новобранцы, которых силой загоняют и вылавливают где попало, они не горят желанием умирать за Зеленского. Всем уже понятно, что Украина не вернет себе территории, что бы Запад не предпринимал и какие бы виды оружия он не предоставил», — заявил Игорь Никулин в разговоре с Пятым каналом. Глава Украины заявил, что для начала нового контрнаступления его стране нужны реальные поставки вооружения. Также он отметил, что рейтинг доверия ВСУ стал снижаться, призвав изменить мнение союзников. Помимо этого президент опасается, что финансы, которые начали поступать в Киев, не дойдут в полном объеме до нужного времени. Однако из-за ударов по территории РФ Киев может лишиться помощи США. Геополитический стратег корпорации RAND Энн Мари Дэйли призвала Киев искать другую тактику. В Bussines Insider отметили, что риск эскалации может повлиять на мировые цены на нефть. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом. Это произошло после того, как в США утвердили военную помощь Украине. В Киеве он провел совместную с Зеленским пресс-конференцию. В страну он попал на поезде. Генсек НАТО заявил, что страны альянса не выполнили свои обязательства перед Украиной. Он выразил надежду, что проблема с отправкой снарядов Киеву из Европы в скором времени изменится. Во время визита с заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сказал, что Вашингтон готов вести переговоры с Россией по поводу украинского кризиса. По его словам, важным моментом станет присутствие российской и украинской делегации. Солдатам ВСУ приказали бросить копать окопы и строить оборонительные сооружения. Это связано с продвижением российской армии. Об этом со ссылкой на одного из украинских бойцов сообщило издание The Japan Times. Нехватка солдат из-за потерь и истощения усугубляет ситуацию для ВСУ, отметили там. Ход боев и интерактивная карта спецоперации на 29 апреля — в материале URA.RU. Сейчас активно развивается битва за Часов Яр. ВС РФ работают над улучшением своих позиций с флангов. Если ВСУ сдадут город, то ВС РФ откроется путь к Константиновке, пишут украинские СМИ.