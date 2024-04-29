В США заявили о непредсказуемых последствиях для Киева из-за ударов по России

BI: Киев рискует потерять союзника в лице США, если продолжить бить по России

29 апреля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

ВСУ продолжают атаковать энергообъекты РФ, что может оттолкнуть союзника-США от Киева Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона продолжает атаку энергетических объектов России, при этом США возражали против подобного. Давление на энергетический сектор РФ может иметь не лучшие последствия для Киева. Стране нужно найти другие способы ослабления российской стороны, сообщила геополитический стратег корпорации RAND Энн Мари Дэйли. «Вам нужно найти другие способы ослабить противника и использовать его ресурсы», — передает Bussines Insider слова Дэйли. Также, согласно сообщениям, администрация главы США Джо Байдена пытается отговорить Киев от атак на энергообъекты РФ. При этом украинская сторона отрицает подобное, а Белый дом не давал прямых комментариев. Опасения Штатов по поводу последствий атак для Киева включают в себя риск эскалации конфликта с российской стороны и влияние на цены на нефть в мире. Кроме того, дебаты по поводу атак выявили разломы отношений между США и Украиной. По словам научного сотрудника факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Марины Мирон, продолжение такого подхода является рискованным шагом. Он приведет к тому, что киевский режим оттолкнет своего союзника, Штаты, всего через несколько дней после выделения пакета военной помощи с их стороны. Ранее украинские беспилотники атаковали энергообъект в Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что инфраструктура получила незначительные повреждения, пострадавших нет. Также в Смоленской области произошла атака на объект топливно-энергетического комплекса. Глава региона Василий Анохин заявил, что в результате этого загорелась емкость с горючим. Российские системы ПВО сбили БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская сторона продолжает атаку энергетических объектов России, при этом США возражали против подобного. Давление на энергетический сектор РФ может иметь не лучшие последствия для Киева. Стране нужно найти другие способы ослабления российской стороны, сообщила геополитический стратег корпорации RAND Энн Мари Дэйли. «Вам нужно найти другие способы ослабить противника и использовать его ресурсы», — передает Bussines Insider слова Дэйли. Также, согласно сообщениям, администрация главы США Джо Байдена пытается отговорить Киев от атак на энергообъекты РФ. При этом украинская сторона отрицает подобное, а Белый дом не давал прямых комментариев. Опасения Штатов по поводу последствий атак для Киева включают в себя риск эскалации конфликта с российской стороны и влияние на цены на нефть в мире. Кроме того, дебаты по поводу атак выявили разломы отношений между США и Украиной. По словам научного сотрудника факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Марины Мирон, продолжение такого подхода является рискованным шагом. Он приведет к тому, что киевский режим оттолкнет своего союзника, Штаты, всего через несколько дней после выделения пакета военной помощи с их стороны. Ранее украинские беспилотники атаковали энергообъект в Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что инфраструктура получила незначительные повреждения, пострадавших нет. Также в Смоленской области произошла атака на объект топливно-энергетического комплекса. Глава региона Василий Анохин заявил, что в результате этого загорелась емкость с горючим. Российские системы ПВО сбили БПЛА.