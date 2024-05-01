01 мая 2024

Российский флаг станет обязательным для номерных знаков авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, водитель
Водителей обяжут ездить под триколором Фото:

Российский флаг станет обязательным для номерных знаков автомобилей. Сейчас триколор необязателен, но депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил МВД ужесточить правила.

«Поправка к ГОСТу вносится по предложению Хинштейна. Он предложил ГИБДД сделать триколор обязательным. Ведомство пообещало закончить работу над поправками к ГОСТу до конца года», — пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что в частной конторе водитель может напечатать дубликат номера с флагом или без. Когда в 2020 году автовладельцам разрешили самим печатать номера, некоторые захотели выделиться номерами без флага. Их часто в целях безопасности заказывают водители, выезжающие на авто за границу, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД по запросу Хинштейна уже разработал поправку к ГОСТУ 50577—2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Триколор в правом нижнем углу знака станет обязательным. Точных сроков вступления в силу изменений пока не сообщают.

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Российский флаг станет обязательным для номерных знаков автомобилей. Сейчас триколор необязателен, но депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил МВД ужесточить правила. «Поправка к ГОСТу вносится по предложению Хинштейна. Он предложил ГИБДД сделать триколор обязательным. Ведомство пообещало закончить работу над поправками к ГОСТу до конца года», — пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что в частной конторе водитель может напечатать дубликат номера с флагом или без. Когда в 2020 году автовладельцам разрешили самим печатать номера, некоторые захотели выделиться номерами без флага. Их часто в целях безопасности заказывают водители, выезжающие на авто за границу, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Научный центр безопасности дорожного движения МВД по запросу Хинштейна уже разработал поправку к ГОСТУ 50577—2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Триколор в правом нижнем углу знака станет обязательным. Точных сроков вступления в силу изменений пока не сообщают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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