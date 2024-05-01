Российский флаг станет обязательным для номерных знаков авто

02 мая 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

Водителей обяжут ездить под триколором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский флаг станет обязательным для номерных знаков автомобилей. Сейчас триколор необязателен, но депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил МВД ужесточить правила. «Поправка к ГОСТу вносится по предложению Хинштейна. Он предложил ГИБДД сделать триколор обязательным. Ведомство пообещало закончить работу над поправками к ГОСТу до конца года», — пишет « Коммерсант ». Издание отмечает, что в частной конторе водитель может напечатать дубликат номера с флагом или без. Когда в 2020 году автовладельцам разрешили самим печатать номера, некоторые захотели выделиться номерами без флага. Их часто в целях безопасности заказывают водители, выезжающие на авто за границу, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Научный центр безопасности дорожного движения МВД по запросу Хинштейна уже разработал поправку к ГОСТУ 50577—2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Триколор в правом нижнем углу знака станет обязательным. Точных сроков вступления в силу изменений пока не сообщают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский флаг станет обязательным для номерных знаков автомобилей. Сейчас триколор необязателен, но депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил МВД ужесточить правила. «Поправка к ГОСТу вносится по предложению Хинштейна. Он предложил ГИБДД сделать триколор обязательным. Ведомство пообещало закончить работу над поправками к ГОСТу до конца года», — пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что в частной конторе водитель может напечатать дубликат номера с флагом или без. Когда в 2020 году автовладельцам разрешили самим печатать номера, некоторые захотели выделиться номерами без флага. Их часто в целях безопасности заказывают водители, выезжающие на авто за границу, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Научный центр безопасности дорожного движения МВД по запросу Хинштейна уже разработал поправку к ГОСТУ 50577—2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Триколор в правом нижнем углу знака станет обязательным. Точных сроков вступления в силу изменений пока не сообщают.