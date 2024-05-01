Российский флаг станет обязательным для номерных знаков авто

Российский флаг станет обязательным для номерных знаков автомобилей. Сейчас триколор необязателен, но депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил МВД ужесточить правила.
«Поправка к ГОСТу вносится по предложению Хинштейна. Он предложил ГИБДД сделать триколор обязательным. Ведомство пообещало закончить работу над поправками к ГОСТу до конца года», — пишет «
Издание отмечает, что в частной конторе водитель может напечатать дубликат номера с флагом или без. Когда в 2020 году автовладельцам разрешили самим печатать номера, некоторые захотели выделиться номерами без флага. Их часто в целях безопасности заказывают водители, выезжающие на авто за границу, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Научный центр безопасности дорожного движения МВД по запросу Хинштейна уже разработал поправку к ГОСТУ 50577—2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Триколор в правом нижнем углу знака станет обязательным. Точных сроков вступления в силу изменений пока не сообщают.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.