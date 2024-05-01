01 мая 2024
30 апреля 2024

Тюменец заплатит 50 тысяч рублей за оскорбление участника СВО в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги
В суде тюменец рассказал, что в момент написания комментария был пьян Фото:

В Тюмени мужчина в соцсети «ВКонтакте» оскорбил участника спецоперации. Суд назначил тюменцу штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Под постом в социальной сети ВКонтакте об открытии мемориальной доски в селе Покровка Сорокинского района Тюменской области, в честь погибшего на СВО летчика майора Константина Криволапова правонарушитель под своим ником „Валентин Н.“ оставил комментарии с оскорбительными словами в адрес героя… Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что тюменец ранее уже привлекался к административной ответственности за хулиганство и нарушение общественного порядка. В суде он рассказал, что в момент написания комментария был пьян.

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В Тюмени мужчина в соцсети «ВКонтакте» оскорбил участника спецоперации. Суд назначил тюменцу штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Под постом в социальной сети ВКонтакте об открытии мемориальной доски в селе Покровка Сорокинского района Тюменской области, в честь погибшего на СВО летчика майора Константина Криволапова правонарушитель под своим ником „Валентин Н.“ оставил комментарии с оскорбительными словами в адрес героя… Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства», — сообщили в пресс-службе. Известно, что тюменец ранее уже привлекался к административной ответственности за хулиганство и нарушение общественного порядка. В суде он рассказал, что в момент написания комментария был пьян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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