Тюменец заплатит 50 тысяч рублей за оскорбление участника СВО в интернете

В Тюмени мужчина в соцсети «ВКонтакте» оскорбил участника спецоперации. Суд назначил тюменцу штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Под постом в социальной сети ВКонтакте об открытии мемориальной доски в селе Покровка Сорокинского района Тюменской области, в честь погибшего на СВО летчика майора Константина Криволапова правонарушитель под своим ником „Валентин Н.“ оставил комментарии с оскорбительными словами в адрес героя… Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства», — сообщили в пресс-службе.
Известно, что тюменец ранее уже привлекался к административной ответственности за хулиганство и нарушение общественного порядка. В суде он рассказал, что в момент написания комментария был пьян.
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В Тюмени мужчина в соцсети «ВКонтакте» оскорбил участника спецоперации. Суд назначил тюменцу штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Под постом в социальной сети ВКонтакте об открытии мемориальной доски в селе Покровка Сорокинского района Тюменской области, в честь погибшего на СВО летчика майора Константина Криволапова правонарушитель под своим ником „Валентин Н.“ оставил комментарии с оскорбительными словами в адрес героя… Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства», — сообщили в пресс-службе. Известно, что тюменец ранее уже привлекался к административной ответственности за хулиганство и нарушение общественного порядка. В суде он рассказал, что в момент написания комментария был пьян.