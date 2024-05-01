Тюменец заплатит 50 тысяч рублей за оскорбление участника СВО в интернете

02 мая 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

В суде тюменец рассказал, что в момент написания комментария был пьян Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Тюмени мужчина в соцсети «ВКонтакте» оскорбил участника спецоперации. Суд назначил тюменцу штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Под постом в социальной сети ВКонтакте об открытии мемориальной доски в селе Покровка Сорокинского района Тюменской области, в честь погибшего на СВО летчика майора Константина Криволапова правонарушитель под своим ником „Валентин Н.“ оставил комментарии с оскорбительными словами в адрес героя… Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства», — сообщили в пресс-службе. Известно, что тюменец ранее уже привлекался к административной ответственности за хулиганство и нарушение общественного порядка. В суде он рассказал, что в момент написания комментария был пьян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени мужчина в соцсети «ВКонтакте» оскорбил участника спецоперации. Суд назначил тюменцу штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Под постом в социальной сети ВКонтакте об открытии мемориальной доски в селе Покровка Сорокинского района Тюменской области, в честь погибшего на СВО летчика майора Константина Криволапова правонарушитель под своим ником „Валентин Н.“ оставил комментарии с оскорбительными словами в адрес героя… Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства», — сообщили в пресс-службе. Известно, что тюменец ранее уже привлекался к административной ответственности за хулиганство и нарушение общественного порядка. В суде он рассказал, что в момент написания комментария был пьян.