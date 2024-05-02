В небе над Украиной заметили неизвестный белый летающий объект

О появлении объекта в небе сообщили жители Киева, Одессы и Днепра
В небе над Украиной заметили белый летающий объект, белый шлейф от него и розовое зарево. О свечение в соцсетях заявили жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов Украины, пишет «Страна.ua».
«В небе над всей Украиной замечено свечение, об этом сообщают жители Киева, Одессы, Днепра и нескольких западных регионов», — пишет «Страна.ua». Предполагается, что объектом может быть сгоревшая в слоях атмосферы вторая ступень ракеты Илона Маска. При этом УНИАН считает, что причиной появления необычного явления стали магнитные бури и вспышки на Солнце.
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