02 мая 2024

В небе над Украиной заметили неизвестный белый летающий объект

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Луна, спутник Земли. Челябинск, небо, луна, астрономия, полнолуние, природа, спутник земли, небесное явление
О появлении объекта в небе сообщили жители Киева, Одессы и Днепра Фото:

В небе над Украиной заметили белый летающий объект, белый шлейф от него и розовое зарево. О свечение в соцсетях заявили жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов Украины, пишет «Страна.ua».

«В небе над всей Украиной замечено свечение, об этом сообщают жители Киева, Одессы, Днепра и нескольких западных регионов», — пишет «Страна.ua». Предполагается, что объектом может быть сгоревшая в слоях атмосферы вторая ступень ракеты Илона Маска. При этом УНИАН считает, что причиной появления необычного явления стали магнитные бури и вспышки на Солнце.

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В небе над Украиной заметили белый летающий объект, белый шлейф от него и розовое зарево. О свечение в соцсетях заявили жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов Украины, пишет «Страна.ua». «В небе над всей Украиной замечено свечение, об этом сообщают жители Киева, Одессы, Днепра и нескольких западных регионов», — пишет «Страна.ua». Предполагается, что объектом может быть сгоревшая в слоях атмосферы вторая ступень ракеты Илона Маска. При этом УНИАН считает, что причиной появления необычного явления стали магнитные бури и вспышки на Солнце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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