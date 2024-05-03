Жителя Латвии хотят проучить за цветы возле снесенного памятника «Алеша»

Baltnews: в Латвии арестовали мужчину за цветы на месте памятника «Алеша»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, гвоздики, цветы, памятник
В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному памятнику Фото:

В Латвии на мужчину завели уголовное дело за то, что он возлагал цветы на месте снесенного памятника «Алеша». Об этом сообщил Baltnews.

«Полиция задержала мужчину, который три раза в период с 15 марта по 14 апреля возлагал красные и белые гвоздики к месту, где стоял „Алеша“», — говорится в публикации СМИ. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «оправдание военных преступлений». Ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Монумент появился в 1976 году. «Алешу» снесли 9 ноября 2022 года. Известно, что монумент являлся последним большим монументом в Латвии, который был посвящен советским солдатам и их подвигам. При этом против сноса памятника выступало большинство жителей города.

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В Латвии на мужчину завели уголовное дело за то, что он возлагал цветы на месте снесенного памятника «Алеша». Об этом сообщил Baltnews. «Полиция задержала мужчину, который три раза в период с 15 марта по 14 апреля возлагал красные и белые гвоздики к месту, где стоял „Алеша“», — говорится в публикации СМИ. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «оправдание военных преступлений». Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Монумент появился в 1976 году. «Алешу» снесли 9 ноября 2022 года. Известно, что монумент являлся последним большим монументом в Латвии, который был посвящен советским солдатам и их подвигам. При этом против сноса памятника выступало большинство жителей города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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