Жителя Латвии хотят проучить за цветы возле снесенного памятника «Алеша»

Baltnews: в Латвии арестовали мужчину за цветы на месте памятника «Алеша»

03 мая 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному памятнику Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Латвии на мужчину завели уголовное дело за то, что он возлагал цветы на месте снесенного памятника «Алеша». Об этом сообщил Baltnews. «Полиция задержала мужчину, который три раза в период с 15 марта по 14 апреля возлагал красные и белые гвоздики к месту, где стоял „Алеша“», — говорится в публикации СМИ. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «оправдание военных преступлений». Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Монумент появился в 1976 году. «Алешу» снесли 9 ноября 2022 года. Известно, что монумент являлся последним большим монументом в Латвии, который был посвящен советским солдатам и их подвигам. При этом против сноса памятника выступало большинство жителей города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Латвии на мужчину завели уголовное дело за то, что он возлагал цветы на месте снесенного памятника «Алеша». Об этом сообщил Baltnews. «Полиция задержала мужчину, который три раза в период с 15 марта по 14 апреля возлагал красные и белые гвоздики к месту, где стоял „Алеша“», — говорится в публикации СМИ. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «оправдание военных преступлений». Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Монумент появился в 1976 году. «Алешу» снесли 9 ноября 2022 года. Известно, что монумент являлся последним большим монументом в Латвии, который был посвящен советским солдатам и их подвигам. При этом против сноса памятника выступало большинство жителей города.