Челябинцев просят не выезжать на трассу М5 из-за ухудшения погоды

На дорогах Челябинской области с 3 по 5 мая ожидаются снегопады и гололед, поэтому водителей просят воздержаться от выезда на федеральную трассу М5. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южного Урала».
«В связи с возможным ухудшением погодных условий просим водителей по возможности воздержаться от выезда на федеральную трассу М-5 в горнозаводской зоне», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о гололеде и сильном снегопаде.
Ранее URA.RU сообщало о сильном снегопаде, который ожидается в регионе в ночь на 4 мая. В ближайшие три дня челябинцев ожидает гололедица, сильные осадки в виде снега с установлением временного снежного покрова, а также ветер до 15 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду.
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