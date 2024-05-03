Челябинцев просят не выезжать на трассу М5 из-за ухудшения погоды

На челябинских дорогах ожидается гололедица и снегопад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дорогах Челябинской области с 3 по 5 мая ожидаются снегопады и гололед, поэтому водителей просят воздержаться от выезда на федеральную трассу М5. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южного Урала».

«В связи с возможным ухудшением погодных условий просим водителей по возможности воздержаться от выезда на федеральную трассу М-5 в горнозаводской зоне», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о гололеде и сильном снегопаде.

Ранее URA.RU сообщало о сильном снегопаде, который ожидается в регионе в ночь на 4 мая. В ближайшие три дня челябинцев ожидает гололедица, сильные осадки в виде снега с установлением временного снежного покрова, а также ветер до 15 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду.