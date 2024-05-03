Курьеры телефонных мошенников украли у пенсионеров 1,4 млн рублей

Трех подозреваемых курьеров мошенников задержали в Югре Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ХМАО полицейские задержали курьеров, которые помогали мошенникам украсть деньги у пенсионеров. В общей сумме ущерб составил свыше 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила полиция региона.

«В поселке Междуреченский сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кондинскому району задержали троих местных жителей по подозрению в участии в мошенничествах. Молодые люди 2003 и 2004 годов рождения устроились курьерами к телефонным аферистам и по их указанию похитили у пяти пенсионерок в возрасте от 78 до 84 лет в общей сумме свыше 1,4 миллиона рублей», — написала полиция ХМАО в telegram-канале.

Злоумышленники убедили пенсионерок, что их родственники стали виновниками серьезных аварий, в которых пострадали случайные люди. В результате этого обмана пожилые женщины под предлогом решения вопроса о непривлечении близких к уголовной ответственности передали курьерам имеющиеся наличные средства.

Было возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению схожих преступлений.