03 мая 2024

Курьеры телефонных мошенников украли у пенсионеров 1,4 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Трех подозреваемых курьеров мошенников задержали в Югре Фото:

В ХМАО полицейские задержали курьеров, которые помогали мошенникам украсть деньги у пенсионеров. В общей сумме ущерб составил свыше 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила полиция региона.

«В поселке Междуреченский сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кондинскому району задержали троих местных жителей по подозрению в участии в мошенничествах. Молодые люди 2003 и 2004 годов рождения устроились курьерами к телефонным аферистам и по их указанию похитили у пяти пенсионерок в возрасте от 78 до 84 лет в общей сумме свыше 1,4 миллиона рублей», — написала полиция ХМАО в telegram-канале.

Злоумышленники убедили пенсионерок, что их родственники стали виновниками серьезных аварий, в которых пострадали случайные люди. В результате этого обмана пожилые женщины под предлогом решения вопроса о непривлечении близких к уголовной ответственности передали курьерам имеющиеся наличные средства.

Было возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению схожих преступлений.

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В ХМАО полицейские задержали курьеров, которые помогали мошенникам украсть деньги у пенсионеров. В общей сумме ущерб составил свыше 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила полиция региона. «В поселке Междуреченский сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кондинскому району задержали троих местных жителей по подозрению в участии в мошенничествах. Молодые люди 2003 и 2004 годов рождения устроились курьерами к телефонным аферистам и по их указанию похитили у пяти пенсионерок в возрасте от 78 до 84 лет в общей сумме свыше 1,4 миллиона рублей», — написала полиция ХМАО в telegram-канале. Злоумышленники убедили пенсионерок, что их родственники стали виновниками серьезных аварий, в которых пострадали случайные люди. В результате этого обмана пожилые женщины под предлогом решения вопроса о непривлечении близких к уголовной ответственности передали курьерам имеющиеся наличные средства. Было возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению схожих преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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