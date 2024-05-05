В МИД РФ рассказали о разрыве отношений со странами Прибалтики

Захарова: Москва не является инициатором разрыва дипотношений с другими странами

05 мая 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила о враждебности стран Прибалтики в отношении РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU Россия полностью разорвала дипотношения с Литвой, Латвией и Эстонией из-за враждебности стран Прибалтики в отношении Москвы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Россия никогда не являлась инициатором разрыва отношений. «Из-за враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные связи с РФ», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Она уточнила, что российская сторона никогда не выступала за прекращение дипломатических отношений между государствами. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил полный разрыв отношений с США. Однако он подчеркнул, что такой шаг стал бы опасным и ошибочным, пишет деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия полностью разорвала дипотношения с Литвой, Латвией и Эстонией из-за враждебности стран Прибалтики в отношении Москвы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Россия никогда не являлась инициатором разрыва отношений. «Из-за враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные связи с РФ», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Она уточнила, что российская сторона никогда не выступала за прекращение дипломатических отношений между государствами. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил полный разрыв отношений с США. Однако он подчеркнул, что такой шаг стал бы опасным и ошибочным, пишет деловое издание «Взгляд».