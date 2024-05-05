Захарова пообещала жесткий ответ Прибалтике за враждебные действия

Захарова: на враждебность Прибалтики РФ ответит экономическими санкциями

05 мая 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что разрыв дипотношений РФ и Прибалтики нежелателен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия ответит странам Прибалтики экономическими и транзитными санкциями в ответ на враждебность в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — сообщила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Также представитель дипведомства напомнила, что переориентация грузопотоков на северо-западные порты РФ негативно сказались на экономике прибалтийских стран. При этом она подчеркнула, что на территории Прибалтики проживает много русскоговорящих граждан, из-за чего разрыв дипотношений крайне нежелателен. Ранее Захарова заявила, что из-за враждебности в отношении России Москва разорвала межгосударственные связи с Литвой, Латвией и Эстонией. Также она подчеркнула, что Москва не выступает инициатором разрыва отношений с другими странами, а наоборот пытается сохранить возможность диалога, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия ответит странам Прибалтики экономическими и транзитными санкциями в ответ на враждебность в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — сообщила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Также представитель дипведомства напомнила, что переориентация грузопотоков на северо-западные порты РФ негативно сказались на экономике прибалтийских стран. При этом она подчеркнула, что на территории Прибалтики проживает много русскоговорящих граждан, из-за чего разрыв дипотношений крайне нежелателен. Ранее Захарова заявила, что из-за враждебности в отношении России Москва разорвала межгосударственные связи с Литвой, Латвией и Эстонией. Также она подчеркнула, что Москва не выступает инициатором разрыва отношений с другими странами, а наоборот пытается сохранить возможность диалога, передает RT.