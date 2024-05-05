Захарова пообещала жесткий ответ Прибалтике за враждебные действия

Захарова: на враждебность Прибалтики РФ ответит экономическими санкциями
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария, топ
Мария Захарова заявила, что разрыв дипотношений РФ и Прибалтики нежелателен Фото:

Россия ответит странам Прибалтики экономическими и транзитными санкциями в ответ на враждебность в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — сообщила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Также представитель дипведомства напомнила, что переориентация грузопотоков на северо-западные порты РФ негативно сказались на экономике прибалтийских стран. При этом она подчеркнула, что на территории Прибалтики проживает много русскоговорящих граждан, из-за чего разрыв дипотношений крайне нежелателен.

Ранее Захарова заявила, что из-за враждебности в отношении России Москва разорвала межгосударственные связи с Литвой, Латвией и Эстонией. Также она подчеркнула, что Москва не выступает инициатором разрыва отношений с другими странами, а наоборот пытается сохранить возможность диалога, передает RT.

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Россия ответит странам Прибалтики экономическими и транзитными санкциями в ответ на враждебность в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — сообщила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Также представитель дипведомства напомнила, что переориентация грузопотоков на северо-западные порты РФ негативно сказались на экономике прибалтийских стран. При этом она подчеркнула, что на территории Прибалтики проживает много русскоговорящих граждан, из-за чего разрыв дипотношений крайне нежелателен. Ранее Захарова заявила, что из-за враждебности в отношении России Москва разорвала межгосударственные связи с Литвой, Латвией и Эстонией. Также она подчеркнула, что Москва не выступает инициатором разрыва отношений с другими странами, а наоборот пытается сохранить возможность диалога, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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