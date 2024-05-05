Захарова пообещала жесткий ответ Прибалтике за враждебные действия

Россия ответит странам Прибалтики экономическими и транзитными санкциями в ответ на враждебность в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — сообщила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Также представитель дипведомства напомнила, что переориентация грузопотоков на северо-западные порты РФ негативно сказались на экономике прибалтийских стран. При этом она подчеркнула, что на территории Прибалтики проживает много русскоговорящих граждан, из-за чего разрыв дипотношений крайне нежелателен.
Ранее Захарова заявила, что из-за враждебности в отношении России Москва разорвала межгосударственные связи с Литвой, Латвией и Эстонией. Также она подчеркнула, что Москва не выступает инициатором разрыва отношений с другими странами, а наоборот пытается сохранить возможность диалога, передает RT.
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