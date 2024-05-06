За акции ОТВ придется выложить около 7 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Акционер телеканала ОТВ, который контролируется свердловским властями, Дмитрий Толмачев решил избавиться от актива, разместив объявление на «Авито». За свою долю в 6% он просит 7,2 миллиона рублей. В беседе с URA.RU Толмачев назвал причину продажи «готового бизнеса» (так сказано в объявлении).

«Я нахожусь в другом регионе, в Тюменской области, и нет возможности участвовать в полной мере ни в жизни канала, ни в развитии. С представителями канала и информполитикой не обсуждал пока этот вопрос. Пока все на стадии рассмотрения предложений, поэтому в прямой доступ выставили для того, чтобы была возможность познакомиться всем желающим с таким активом», — пояснил Толмачев, подчеркнув, что прибыль акции ему не приносили.

По его словам, звонков поступает много. Активнее всего предложением интересуются москвичи, но пока конкретных договоренностей ни с кем нет. Директор ОТВ Элеонора Расулова от комментариев воздержалась.