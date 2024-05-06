На «Авито» продают долю в главном канале свердловских властей. Скрин

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Интервью с Элеонорой Расуловой. Екатеринбург, областное телевидение, отв
За акции ОТВ придется выложить около 7 млн рублей Фото:

Акционер телеканала ОТВ, который контролируется свердловским властями, Дмитрий Толмачев решил избавиться от актива, разместив объявление на «Авито». За свою долю в 6% он просит 7,2 миллиона рублей. В беседе с URA.RU Толмачев назвал причину продажи «готового бизнеса» (так сказано в объявлении).

«Я нахожусь в другом регионе, в Тюменской области, и нет возможности участвовать в полной мере ни в жизни канала, ни в развитии. С представителями канала и информполитикой не обсуждал пока этот вопрос. Пока все на стадии рассмотрения предложений, поэтому в прямой доступ выставили для того, чтобы была возможность познакомиться всем желающим с таким активом», — пояснил Толмачев, подчеркнув, что прибыль акции ему не приносили.

По его словам, звонков поступает много. Активнее всего предложением интересуются москвичи, но пока конкретных договоренностей ни с кем нет. Директор ОТВ Элеонора Расулова от комментариев воздержалась.

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Акционер телеканала ОТВ, который контролируется свердловским властями, Дмитрий Толмачев решил избавиться от актива, разместив объявление на «Авито». За свою долю в 6% он просит 7,2 миллиона рублей. В беседе с URA.RU Толмачев назвал причину продажи «готового бизнеса» (так сказано в объявлении). «Я нахожусь в другом регионе, в Тюменской области, и нет возможности участвовать в полной мере ни в жизни канала, ни в развитии. С представителями канала и информполитикой не обсуждал пока этот вопрос. Пока все на стадии рассмотрения предложений, поэтому в прямой доступ выставили для того, чтобы была возможность познакомиться всем желающим с таким активом», — пояснил Толмачев, подчеркнув, что прибыль акции ему не приносили. По его словам, звонков поступает много. Активнее всего предложением интересуются москвичи, но пока конкретных договоренностей ни с кем нет. Директор ОТВ Элеонора Расулова от комментариев воздержалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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