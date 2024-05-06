Прокуратура требует от УК в Березниках 8 млн рублей за гибель горожанки

06 мая 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Прокуратура Березников вышла в суд с иском к управляющей компании Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Прокуратура города Березники Пермского края обратилась в суд с иском к управляющей компании «ЖПЭТ» после гибели горожанки от глыбы снега. Надзорное ведомство требует возместить моральный вред родственникам погибшей. Сумма иска составила 8 млн рублей, указано на сайте прокуратуры края. «Прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с ООО „ПЖЭТ“ компенсации морального вреда в общей сумме 8 млн рублей. Иск находится на рассмотрении в Березниковском городском суде Пермского края», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Надзорное ведомство действует в интересах прав 11-летней дочери погибшей. Девочка приходится погибшей единственным близким родственником и является инвалидом второй группы. Трагический случай произошел 18 марта возле жилого дома № 10 по проспекту Советскому. В результате схода с крыши здания обледенелой снежной массы погибла 36-летняя горожанка. После произошедшего прокуратура организовала проверку, в ходе которой выяснилось, что обслуживанием дома занималась компания «ЖПЭТ». По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. В самой управляющей организации сняли с себя ответственность за произошедшее, отметив, что не принимали работу от подрядчика, который чистил крышу дома от снега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура города Березники Пермского края обратилась в суд с иском к управляющей компании «ЖПЭТ» после гибели горожанки от глыбы снега. Надзорное ведомство требует возместить моральный вред родственникам погибшей. Сумма иска составила 8 млн рублей, указано на сайте прокуратуры края. «Прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с ООО „ПЖЭТ“ компенсации морального вреда в общей сумме 8 млн рублей. Иск находится на рассмотрении в Березниковском городском суде Пермского края», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Надзорное ведомство действует в интересах прав 11-летней дочери погибшей. Девочка приходится погибшей единственным близким родственником и является инвалидом второй группы. Трагический случай произошел 18 марта возле жилого дома № 10 по проспекту Советскому. В результате схода с крыши здания обледенелой снежной массы погибла 36-летняя горожанка. После произошедшего прокуратура организовала проверку, в ходе которой выяснилось, что обслуживанием дома занималась компания «ЖПЭТ». По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. В самой управляющей организации сняли с себя ответственность за произошедшее, отметив, что не принимали работу от подрядчика, который чистил крышу дома от снега.