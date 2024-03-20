Управляющая компания прокомментировала гибель пермячки от падения глыбы льда

Пермячка погибла от падения глыбы льда из-за недобросовестной работы подрядчика

20 марта 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Подрядчик не убрал лед с крыши Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Подрядчик не до конца почистил крышу дома на Советском проспекте, 10 в городе Березники (Пермский край). Управляющая компания ООО «ЖПЭТ» не приняла работу. Но после этого чистку крыши не продолжили. Остатки льда упали на 36-летнюю Екатерину Леонову и убили ее. «В последний раз с 1 марта у нас зашел туда подрядчик чистить всю крышу. Нами работы не подписаны, не приняты, потому что мастер сказала, что некачественно почищена крыша», — пишет 59.ru со ссылкой на генерального директора управляющей компании ООО «ЖПЭТ» Надежду Васильеву. Уточняется, что подрядчик убрал снег, но оставил кромку льда, которая прилипла к шиферу крыши. Также Васильева отметила, вся крыша дома требует капитального ремонта. Наледь образуется из-за того, что утеплитель вышел из строя. Но по программе капитального ремонта крышу получится отремонтировать не раньше 2069 года. Ранее URA.RU рассказало, что Екатерина Леонова из Березников умерла из-за того, что на нее с крыши дома упала глыба льда. Девушке было 36 лет. У нее остался 11-летняя дочь и брат. ООО «ЖПЭТ» обещало оплатить похороны девушки. Следователи возбудили уголовное дело. К проверке также подключилась прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подрядчик не до конца почистил крышу дома на Советском проспекте, 10 в городе Березники (Пермский край). Управляющая компания ООО «ЖПЭТ» не приняла работу. Но после этого чистку крыши не продолжили. Остатки льда упали на 36-летнюю Екатерину Леонову и убили ее. «В последний раз с 1 марта у нас зашел туда подрядчик чистить всю крышу. Нами работы не подписаны, не приняты, потому что мастер сказала, что некачественно почищена крыша», — пишет 59.ru со ссылкой на генерального директора управляющей компании ООО «ЖПЭТ» Надежду Васильеву. Уточняется, что подрядчик убрал снег, но оставил кромку льда, которая прилипла к шиферу крыши. Также Васильева отметила, вся крыша дома требует капитального ремонта. Наледь образуется из-за того, что утеплитель вышел из строя. Но по программе капитального ремонта крышу получится отремонтировать не раньше 2069 года. Ранее URA.RU рассказало, что Екатерина Леонова из Березников умерла из-за того, что на нее с крыши дома упала глыба льда. Девушке было 36 лет. У нее остался 11-летняя дочь и брат. ООО «ЖПЭТ» обещало оплатить похороны девушки. Следователи возбудили уголовное дело. К проверке также подключилась прокуратура.