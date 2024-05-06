МИД Украины потребовал от Запада не признавать Путина легитимным президентом

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба,  stock
Кулеба вспомнил ордер МУС Фото:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не признавать Владимира Путина легитимным президентом России. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте украинского МИД.

«Учитывая действующий ордер Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом РФ… Призываем иностранные государства, международные организации и общественность следовать этому примеру», — заявил Кулеба.

В ответ на призыв Кулебы в Совете Федерации РФ высказались о недопустимости таких рекомендаций со стороны Украины. Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам, в интервью «Ридусу» отметил, что украинское внешнеполитическое ведомство не имеет оснований для подобных действий, упомянув при этом ситуацию с полномочиями президента Украины Владимира Зеленского, которые заканчиваются 21 мая. «Наш президент Владимир Путин принял участие в выборах, одержал на них убедительную победу. Самое главное — почти 90% россиян Путина поддержали. Поэтому не МИД Украины давать такие рекомендации мировому сообществу», — указал Джабаров.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не признавать Владимира Путина легитимным президентом России. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте украинского МИД. «Учитывая действующий ордер Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом РФ… Призываем иностранные государства, международные организации и общественность следовать этому примеру», — заявил Кулеба. В ответ на призыв Кулебы в Совете Федерации РФ высказались о недопустимости таких рекомендаций со стороны Украины. Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам, в интервью «Ридусу» отметил, что украинское внешнеполитическое ведомство не имеет оснований для подобных действий, упомянув при этом ситуацию с полномочиями президента Украины Владимира Зеленского, которые заканчиваются 21 мая. «Наш президент Владимир Путин принял участие в выборах, одержал на них убедительную победу. Самое главное — почти 90% россиян Путина поддержали. Поэтому не МИД Украины давать такие рекомендации мировому сообществу», — указал Джабаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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