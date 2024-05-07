Главу Министра Башкирии уволили за взятки: что известно

В Башкирии за взятку задержали бывшего пермского замминистра Клебанова
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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
СК сообщил, что бывший министр транспорта Башкирии был задержан за взятку в 5 млн рублей Фото:

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов был задержан за взятку в 5 миллионов рублей. Об этом сообщил Следственный комитет России. После этого глава республики Радий Хабиров уволил Клебанова. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем.

За что задержали Клебанова

Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии с декабря 2022 года. Правоохранительные органы задержали его 7 мая. СК сообщил, что Клебанов был задержан за взятку в 5 млн рублей.

Александр Клебанов был членом совета директоров АО «Башкиравтодор», компании, заключившей контракты на транспортировку строительных материалов для реконструкции автотрассы. Согласно версии следствия, Клебанов потребовал денежные средства за свое покровительство и содействие в получении оплаты за уже выполненные работы, угрожая при этом невыплатой средств в случае отказа. Руководство компании, по утверждениям следствия, согласилось выплатить взятку.

Увольнение

Клебанов был уволен с должности министра 7 мая. «Глава Башкортостана Радий Хабиров принял решение об увольнении Александра Клебанова сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении», — прокомментировали задержание Клебанова в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова, сообщила ГТРК «Башкортостан». Он добавил, что руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам.

По данным Shot, в кабинете экс-министра прошли обыски.

Суд

Меру пресечения экс-министру транспорта Башкирии, задержанному за взятки, должны были избрать 7 мая в Советском райсуде Уфы. Однако заседание перенесли на среду, 8 мая.

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов был задержан за взятку в 5 миллионов рублей. Об этом сообщил Следственный комитет России. После этого глава республики Радий Хабиров уволил Клебанова. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем. Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии с декабря 2022 года. Правоохранительные органы задержали его 7 мая. СК сообщил, что Клебанов был задержан за взятку в 5 млн рублей. Александр Клебанов был членом совета директоров АО «Башкиравтодор», компании, заключившей контракты на транспортировку строительных материалов для реконструкции автотрассы. Согласно версии следствия, Клебанов потребовал денежные средства за свое покровительство и содействие в получении оплаты за уже выполненные работы, угрожая при этом невыплатой средств в случае отказа. Руководство компании, по утверждениям следствия, согласилось выплатить взятку. Клебанов был уволен с должности министра 7 мая. «Глава Башкортостана Радий Хабиров принял решение об увольнении Александра Клебанова сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении», — прокомментировали задержание Клебанова в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова, сообщила ГТРК «Башкортостан». Он добавил, что руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам. По данным Shot, в кабинете экс-министра прошли обыски. Меру пресечения экс-министру транспорта Башкирии, задержанному за взятки, должны были избрать 7 мая в Советском райсуде Уфы. Однако заседание перенесли на среду, 8 мая.
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