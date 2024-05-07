Аферист, помогавший отобрать квартиру у свердловской семьи, скрылся за границей

07 мая 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Теперь новый владелец через суд выселяет семью из квартиры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец Армении, который якобы является подозреваемым, участвовавшем в хищении квартиры у многодетной семьи из Екатеринбурга, скрылся от органов следствия. По предварительной информации, он мог покинуть пределы РФ. Сейчас решается вопрос об объявлении сбежавшего в федеральный розыск, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Уголовное дело расследуют сотрудники СК Октябрьского района Екатеринбурга. Один из подозреваемых, возможно, покинул Россию. Суд избирал ему меру пресечения — запрет определенных действий. Вероятно, он уехал за границу на машине. В скором времени его могут объявить в розыск», — рассказал собеседник агентства. Купив эту квартиру, родители оформили ее на старшую дочку, которая с ними не живет. Два года назад она стала жертвой аферистов. Один из ее знакомых обратился к ней с просьбой оформить заем под залог указанного помещения. Мужчина пообещал, что расплатится за несколько месяцев. Однако вместо кредитного договора девушка подписала договор купли-продажи. Все это время семья жила в квартире, ничего не подозревая. О сделке екатеринбуржцы узнали в 2023 году, когда пошли платить налоги за имущество, отметил инсайдер URA.RU. В том же году историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Позже объявился второй фигурант дела, который являлся посредником при заключении договора. По словам источника, именно на него сейчас оформлена квартира, однако подозреваемым он не является. «Возможно, станет им в дальнейшем», — думает собеседник. Сейчас новый собственник пытается выселить семью — он подал в суд гражданский иск. Истинные владельцы квартиры оспаривают это решение. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СУ СК. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Армении, который якобы является подозреваемым, участвовавшем в хищении квартиры у многодетной семьи из Екатеринбурга, скрылся от органов следствия. По предварительной информации, он мог покинуть пределы РФ. Сейчас решается вопрос об объявлении сбежавшего в федеральный розыск, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Уголовное дело расследуют сотрудники СК Октябрьского района Екатеринбурга. Один из подозреваемых, возможно, покинул Россию. Суд избирал ему меру пресечения — запрет определенных действий. Вероятно, он уехал за границу на машине. В скором времени его могут объявить в розыск», — рассказал собеседник агентства. Купив эту квартиру, родители оформили ее на старшую дочку, которая с ними не живет. Два года назад она стала жертвой аферистов. Один из ее знакомых обратился к ней с просьбой оформить заем под залог указанного помещения. Мужчина пообещал, что расплатится за несколько месяцев. Однако вместо кредитного договора девушка подписала договор купли-продажи. Все это время семья жила в квартире, ничего не подозревая. О сделке екатеринбуржцы узнали в 2023 году, когда пошли платить налоги за имущество, отметил инсайдер URA.RU. В том же году историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Позже объявился второй фигурант дела, который являлся посредником при заключении договора. По словам источника, именно на него сейчас оформлена квартира, однако подозреваемым он не является. «Возможно, станет им в дальнейшем», — думает собеседник. Сейчас новый собственник пытается выселить семью — он подал в суд гражданский иск. Истинные владельцы квартиры оспаривают это решение. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СУ СК. Ответ ожидается.