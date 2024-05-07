В селе Балтым (Свердловская область) 14-летняя Милана Галимова 7 мая не вернулась из школы. Начались поиски. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти подростка! Пропала 14-летняя Милана Галимова. Село Балтым, ГО Верхняя Пышма, Свердловская область. 7 мая 2024 года не вернулась домой из школы», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».
Особые приметы девочки: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы и зеленые глаза. Одета была в черную длинную куртку, цветную юбку в клетку, черные кроссовки и цветную шапку.
Если вы видели Милану или знаете, где она находится, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-62 или «112». Также можно позвонить инфоргу Дарье 8 (982) 642-78-30.
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