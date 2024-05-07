07 мая 2024

В Свердловской области 14-летняя школьница вышла из дома и пропала без вести. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка была одета в черную длинную куртку (архивное фото) Фото:

В селе Балтым (Свердловская область) 14-летняя Милана Галимова 7 мая не вернулась из школы. Начались поиски. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти подростка! Пропала 14-летняя Милана Галимова. Село Балтым, ГО Верхняя Пышма, Свердловская область. 7 мая 2024 года не вернулась домой из школы», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы девочки: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы и зеленые глаза. Одета была в черную длинную куртку, цветную юбку в клетку, черные кроссовки и цветную шапку.

Если вы видели Милану или знаете, где она находится, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-62 или «112». Также можно позвонить инфоргу Дарье 8 (982) 642-78-30.

Ориентировка на пропавшую девочку
Ориентировка на пропавшую девочку
Фото:

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В селе Балтым (Свердловская область) 14-летняя Милана Галимова 7 мая не вернулась из школы. Начались поиски. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти подростка! Пропала 14-летняя Милана Галимова. Село Балтым, ГО Верхняя Пышма, Свердловская область. 7 мая 2024 года не вернулась домой из школы», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы девочки: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы и зеленые глаза. Одета была в черную длинную куртку, цветную юбку в клетку, черные кроссовки и цветную шапку. Если вы видели Милану или знаете, где она находится, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-62 или «112». Также можно позвонить инфоргу Дарье 8 (982) 642-78-30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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