07 мая 2024

В Перми раздают фейковые приглашения на шествие «Бессмертного полка»

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9 Мая. Пермь, бессмертный полк
Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в онлайн-формате Фото:

В Перми раздают фальшивые приглашения на акцию «Бессмертный полк», которая была официально отменена ее организаторами. В листовках сказано, что шествие состоится 9 мая. На него предлагается прийти, взяв с собой портреты ушедших близких.

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«Бессмертный полк» в 2024 году: как пройдет акция

«В приглашениях сказано, что акция пройдет 9 мая в 9:00. Подобные листовки раздают и в других городах страны», — сообщается в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU запрос в мэрию Перми. Ответ на него ожидается.

В 2024 году 9 мая в Перми не будет традиционного шествия «Бессмертного полка». Его отменили по всей России. Организаторы объяснили, что решение принято из соображений безопасности. При этом у пермяков есть возможность поучаствовать в акции в онлайн-формате.

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В Перми раздают фальшивые приглашения на акцию «Бессмертный полк», которая была официально отменена ее организаторами. В листовках сказано, что шествие состоится 9 мая. На него предлагается прийти, взяв с собой портреты ушедших близких. «В приглашениях сказано, что акция пройдет 9 мая в 9:00. Подобные листовки раздают и в других городах страны», — сообщается в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU запрос в мэрию Перми. Ответ на него ожидается. В 2024 году 9 мая в Перми не будет традиционного шествия «Бессмертного полка». Его отменили по всей России. Организаторы объяснили, что решение принято из соображений безопасности. При этом у пермяков есть возможность поучаствовать в акции в онлайн-формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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