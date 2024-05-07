В Перми раздают фейковые приглашения на шествие «Бессмертного полка»

08 мая 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в онлайн-формате Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми раздают фальшивые приглашения на акцию «Бессмертный полк», которая была официально отменена ее организаторами. В листовках сказано, что шествие состоится 9 мая. На него предлагается прийти, взяв с собой портреты ушедших близких. Новость по теме «Бессмертный полк» в 2024 году: как пройдет акция «В приглашениях сказано, что акция пройдет 9 мая в 9:00. Подобные листовки раздают и в других городах страны», — сообщается в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU запрос в мэрию Перми. Ответ на него ожидается. В 2024 году 9 мая в Перми не будет традиционного шествия «Бессмертного полка». Его отменили по всей России. Организаторы объяснили, что решение принято из соображений безопасности. При этом у пермяков есть возможность поучаствовать в акции в онлайн-формате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми раздают фальшивые приглашения на акцию «Бессмертный полк», которая была официально отменена ее организаторами. В листовках сказано, что шествие состоится 9 мая. На него предлагается прийти, взяв с собой портреты ушедших близких. «В приглашениях сказано, что акция пройдет 9 мая в 9:00. Подобные листовки раздают и в других городах страны», — сообщается в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU запрос в мэрию Перми. Ответ на него ожидается. В 2024 году 9 мая в Перми не будет традиционного шествия «Бессмертного полка». Его отменили по всей России. Организаторы объяснили, что решение принято из соображений безопасности. При этом у пермяков есть возможность поучаствовать в акции в онлайн-формате.