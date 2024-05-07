В Перми раздают фейковые приглашения на шествие «Бессмертного полка»

В Перми раздают фальшивые приглашения на акцию «Бессмертный полк», которая была официально отменена ее организаторами. В листовках сказано, что шествие состоится 9 мая. На него предлагается прийти, взяв с собой портреты ушедших близких.
«В приглашениях сказано, что акция пройдет 9 мая в 9:00. Подобные листовки раздают и в других городах страны», — сообщается в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU запрос в мэрию Перми. Ответ на него ожидается.
В 2024 году 9 мая в Перми не будет традиционного шествия «Бессмертного полка». Его отменили по всей России. Организаторы объяснили, что решение принято из соображений безопасности. При этом у пермяков есть возможность поучаствовать в акции в онлайн-формате.
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В Перми раздают фальшивые приглашения на акцию «Бессмертный полк», которая была официально отменена ее организаторами. В листовках сказано, что шествие состоится 9 мая. На него предлагается прийти, взяв с собой портреты ушедших близких. «В приглашениях сказано, что акция пройдет 9 мая в 9:00. Подобные листовки раздают и в других городах страны», — сообщается в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU запрос в мэрию Перми. Ответ на него ожидается. В 2024 году 9 мая в Перми не будет традиционного шествия «Бессмертного полка». Его отменили по всей России. Организаторы объяснили, что решение принято из соображений безопасности. При этом у пермяков есть возможность поучаствовать в акции в онлайн-формате.