В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России

08 мая 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

В Эстонии задержали трех человек после того, как они размахивали российским флагом из окон автомобиля, передает ERR Фото: Владимир Андреев © URA.RU В эстонском городе Пярну полиция арестовала трех человек после того, как те размахивали российским флагом из окон автомобиля. Возбуждено дело по факту «оправдании международных преступлений». Об этом сообщает телерадиовещательная компания страны ERR. «Полиция возбудила производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса „о поддержке и оправдании международных преступлений“. За это может быть назначен денежный штраф в размере до 1200 евро или арест», — сообщают журналисты эстонского СМИ. В Эстонии осуждают Россию за проведение спецоперации на Украине. Также страна присоединилась к международным санкциям. В прошлом году Таллин запретила военную символику, включая флаги РФ и СССР и не только. После сообщалось о нескольких случаях ареста граждан за данную символику. В МИД РФ подчеркнули, что Россия также ответит странам Прибалтики, включая Эстонию, экономическими санкциями в ответ на враждебные действия. Россия полностью разорвала отношения с ними, особенно в связи со слухами о блокаде Калининграда, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В эстонском городе Пярну полиция арестовала трех человек после того, как те размахивали российским флагом из окон автомобиля. Возбуждено дело по факту «оправдании международных преступлений». Об этом сообщает телерадиовещательная компания страны ERR. «Полиция возбудила производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса „о поддержке и оправдании международных преступлений“. За это может быть назначен денежный штраф в размере до 1200 евро или арест», — сообщают журналисты эстонского СМИ. В Эстонии осуждают Россию за проведение спецоперации на Украине. Также страна присоединилась к международным санкциям. В прошлом году Таллин запретила военную символику, включая флаги РФ и СССР и не только. После сообщалось о нескольких случаях ареста граждан за данную символику. В МИД РФ подчеркнули, что Россия также ответит странам Прибалтики, включая Эстонию, экономическими санкциями в ответ на враждебные действия. Россия полностью разорвала отношения с ними, особенно в связи со слухами о блокаде Калининграда, передает телеканал 360.