08 мая 2024

Где в ХМАО перекрыли дороги на 9 Мая

В двух городах ХМАО перекрыты дороги из-за празднования 9 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы. Сургут, марш, день победы, парад победы, спецназ уфсин север, 9 мая
В Сургуте и Югорске перекрыты дороги из-за празднования 9 Мая Фото:

Сургут стал единственным крупным городом ХМАО, который перекрыл дороги в период празднования Дня Победы. Кроме него ограничения движения введено в Югорске, Березово и Междуреченском (Кондинский район).

«В связи с проведением мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941—1945 годов, 9 и 10 мая 2024 года будет произведено перекрытие городских автодорог для движения автотранспорта. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.

В крупнейшем городе ХМАО с 09:00 до 19:30 часов перекроют участки по улицам:

  • Энгельса — от Гагарина до Энергетиков;
  • Университетская — от Энергетиков до Ленина;
  • Проспект Ленина — от Рабочей до Университетской;
  • Гагарина — от Энгельса до Энергетиков;
  • Проезд Советов — от здания № 8 по ул. Энгельса до ул. Республик;
  • Ул. Республики — от проезда Советов до ул. Энгельса.

10 мая с 11:00 до 15:00 часов будет закрыта улица Университетская. Ограничения введут на участке от проспекта Ленина до ул. Каролинского.

Перекрытие дорог в Сургуте 9 мая
Перекрытие дорог в Сургуте 9 мая
Перекрытие дорог в Сургуте 10 мая
Перекрытие дорог в Сургуте 10 мая

Госавтоинспекция ХМАО сообщила, что 9 мая движение также будет перекрыто в Югорске, Березово и Междуреченском Кондинского района. «Березовский район, п. г. т. Березово с 09:30 —12:00. Ул. Первомайская от ул. Астраханцева до ул. Дуркина; ул. Путилова от ул. Первомайская до ул. Ленина», — сообщает Госавтоинспекция Югры.

Перекрытие дорог в Югорске 9 мая
Перекрытие дорог в Югорске 9 мая

В Междуреченском с шести до восьми часов утра перекроют улицу Волгоградскую от дома №12 до пересечения с улицей Толстого. С девяти до десяти утра будет ограничено движение по улицам Гагарина — Сибирская — Ленина — Толстого — Гагарина. В Югорске с девяти утра до 15:00 ограничат движение на части улицы Мира: участок от ул. Ленина до ул. Попова.

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Сургут стал единственным крупным городом ХМАО, который перекрыл дороги в период празднования Дня Победы. Кроме него ограничения движения введено в Югорске, Березово и Междуреченском (Кондинский район). «В связи с проведением мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941—1945 годов, 9 и 10 мая 2024 года будет произведено перекрытие городских автодорог для движения автотранспорта. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков», — сообщили власти Сургута на официальном сайте. В крупнейшем городе ХМАО с 09:00 до 19:30 часов перекроют участки по улицам: 10 мая с 11:00 до 15:00 часов будет закрыта улица Университетская. Ограничения введут на участке от проспекта Ленина до ул. Каролинского. Госавтоинспекция ХМАО сообщила, что 9 мая движение также будет перекрыто в Югорске, Березово и Междуреченском Кондинского района. «Березовский район, п. г. т. Березово с 09:30 —12:00. Ул. Первомайская от ул. Астраханцева до ул. Дуркина; ул. Путилова от ул. Первомайская до ул. Ленина», — сообщает Госавтоинспекция Югры. В Междуреченском с шести до восьми часов утра перекроют улицу Волгоградскую от дома №12 до пересечения с улицей Толстого. С девяти до десяти утра будет ограничено движение по улицам Гагарина — Сибирская — Ленина — Толстого — Гагарина. В Югорске с девяти утра до 15:00 ограничат движение на части улицы Мира: участок от ул. Ленина до ул. Попова.
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