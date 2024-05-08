Где в ХМАО перекрыли дороги на 9 Мая

В двух городах ХМАО перекрыты дороги из-за празднования 9 Мая

В Сургуте и Югорске перекрыты дороги из-за празднования 9 Мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут стал единственным крупным городом ХМАО, который перекрыл дороги в период празднования Дня Победы. Кроме него ограничения движения введено в Югорске, Березово и Междуреченском (Кондинский район).

«В связи с проведением мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941—1945 годов, 9 и 10 мая 2024 года будет произведено перекрытие городских автодорог для движения автотранспорта. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.

В крупнейшем городе ХМАО с 09:00 до 19:30 часов перекроют участки по улицам:

Энгельса — от Гагарина до Энергетиков;

Университетская — от Энергетиков до Ленина;

Проспект Ленина — от Рабочей до Университетской;

Гагарина — от Энгельса до Энергетиков;

Проезд Советов — от здания № 8 по ул. Энгельса до ул. Республик;

Ул. Республики — от проезда Советов до ул. Энгельса.

10 мая с 11:00 до 15:00 часов будет закрыта улица Университетская. Ограничения введут на участке от проспекта Ленина до ул. Каролинского.

Перекрытие дорог в Сургуте 9 мая URA.RU

Перекрытие дорог в Сургуте 10 мая URA.RU

Госавтоинспекция ХМАО сообщила, что 9 мая движение также будет перекрыто в Югорске, Березово и Междуреченском Кондинского района. «Березовский район, п. г. т. Березово с 09:30 —12:00. Ул. Первомайская от ул. Астраханцева до ул. Дуркина; ул. Путилова от ул. Первомайская до ул. Ленина», — сообщает Госавтоинспекция Югры.

Перекрытие дорог в Югорске 9 мая

В Междуреченском с шести до восьми часов утра перекроют улицу Волгоградскую от дома №12 до пересечения с улицей Толстого. С девяти до десяти утра будет ограничено движение по улицам Гагарина — Сибирская — Ленина — Толстого — Гагарина. В Югорске с девяти утра до 15:00 ограничат движение на части улицы Мира: участок от ул. Ленина до ул. Попова.