МИД Узбекистана предупредил своих граждан о проверках в Казахстане из-за РФ

09 мая 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Ташкент заявил, что Казахстан будет проверять граждан Узбекистана на запрет въезда в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство иностранных дел Узбекистана предупредило своих граждан о возможных препятствиях при поездках в Казахстан, связанных с двусторонними соглашениями между Россией и Казахстаном. Особое внимание следует уделить проверкам на наличие миграционных нарушений или неоплаченных штрафов в РФ. «В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — сообщили в telegram-канале узбекского дипломатического ведомства. По информации МИД Узбекистана, если при проверке выявятся нарушения миграционного законодательства России или неоплаченные штрафы, гражданин Узбекистана может столкнуться с проблемами при попытке въезда в Казахстан или при выезде из этой страны. В РФ хотят ужесточить законы для мигрантов. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы. Законом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение одного года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел Узбекистана предупредило своих граждан о возможных препятствиях при поездках в Казахстан, связанных с двусторонними соглашениями между Россией и Казахстаном. Особое внимание следует уделить проверкам на наличие миграционных нарушений или неоплаченных штрафов в РФ. «В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — сообщили в telegram-канале узбекского дипломатического ведомства. По информации МИД Узбекистана, если при проверке выявятся нарушения миграционного законодательства России или неоплаченные штрафы, гражданин Узбекистана может столкнуться с проблемами при попытке въезда в Казахстан или при выезде из этой страны. В РФ хотят ужесточить законы для мигрантов. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы. Законом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение одного года.