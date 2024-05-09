На выставке «Россия» прошла торжественная линейка в честь Дня Победы

09 мая 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

В торжественной линейке ко Дню Победы приняли участие ветераны ВОВ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году На площадке Международной выставки-форума «Россия» в ВДНХ в Москве состоялась торжественная линейка с участием молодежи, посвященная Дню Победы. В ходе мероприятия участники делились историями о героических поступках своих предков в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие и сами ветераны. Об этом сообщает пресс-служба выставки-форума. «Мы все участвовали в освобождении нашей Родины — мужчины, женщины, дети. Мы разбили фашизм, уничтожили его. И сейчас мы должны всем народом сплотиться вокруг нашего президента и ребят, которые участвуют в спецоперации. Я мечтаю приехать к ним и поддержать их. Чтобы они воодушевились на победу, как это сделали мы», — поделился ветеран Николай Имчук в ходе торжественной линейки. О значимости Дня Победы для каждого россиянина рассказал и герой России, командир роты 40-й бригады морской пехоты Эдуард Казымов. Он подчеркнул, что несмотря на страшные события прошлого, история все равно повторяется. «На данный момент мы видим на примере нашего государства, что история опять повторяется. Наши ребята сейчас также выполняют свои обязанности, защищают страну, и куют победу, не жалея себя. Поэтому в этот праздник мы не только чтим память участников ВОВ, но и чествуем участников других конфликтов. Защита Родины — долг каждого гражданина», — подчеркнул Эдуард Казымов в ходе мероприятия. В линейке приняли участие представители «Движения Первых», «Волонтеров Победы», «Росмолодежи» и других молодежных организаций. Мероприятие завершилось шествием с участием сводного оркестра из более чем 600 музыкантов, а также праздничным концертом на главной сцене выставки «Россия». Фото: пресс-служба выставки-форума «Россия» Выставку посетили участники молодежного «Движения первых» Фото: пресс-служба выставки-форума «Россия» Фото: пресс-служба выставки-форума «Россия» В линейке приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Фото: пресс-служба выставки-форума «Россия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На площадке Международной выставки-форума «Россия» в ВДНХ в Москве состоялась торжественная линейка с участием молодежи, посвященная Дню Победы. В ходе мероприятия участники делились историями о героических поступках своих предков в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие и сами ветераны. Об этом сообщает пресс-служба выставки-форума. «Мы все участвовали в освобождении нашей Родины — мужчины, женщины, дети. Мы разбили фашизм, уничтожили его. И сейчас мы должны всем народом сплотиться вокруг нашего президента и ребят, которые участвуют в спецоперации. Я мечтаю приехать к ним и поддержать их. Чтобы они воодушевились на победу, как это сделали мы», — поделился ветеран Николай Имчук в ходе торжественной линейки. О значимости Дня Победы для каждого россиянина рассказал и герой России, командир роты 40-й бригады морской пехоты Эдуард Казымов. Он подчеркнул, что несмотря на страшные события прошлого, история все равно повторяется. «На данный момент мы видим на примере нашего государства, что история опять повторяется. Наши ребята сейчас также выполняют свои обязанности, защищают страну, и куют победу, не жалея себя. Поэтому в этот праздник мы не только чтим память участников ВОВ, но и чествуем участников других конфликтов. Защита Родины — долг каждого гражданина», — подчеркнул Эдуард Казымов в ходе мероприятия. В линейке приняли участие представители «Движения Первых», «Волонтеров Победы», «Росмолодежи» и других молодежных организаций. Мероприятие завершилось шествием с участием сводного оркестра из более чем 600 музыкантов, а также праздничным концертом на главной сцене выставки «Россия».