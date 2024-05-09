В Екатеринбурге молодые люди установили на арендованные электросамокаты унитазы и, сидя на них, проехались по улицам города. У одного из самокатчиков при подскоке на кочке унитаз сломался, информация об этом появилась в сети.
«В Уральской столице появится новый вид самокатов… Накануне в Екатеринбурге проведены испытания нового вида средств индивидуальной мобильности. „Унитазшеринг“ был разработан местными инженерами, уже был готов к запуску, но, к сожалению, не прошел испытания», — рассказали о развлечении в telegram-канале «Злой Екатеринбург».
В telegram-канале отметили, что самокаты с унитазами «появятся на улицах Екатеринбурга уже после выходных». Сейчас горожане, заинтересованные идеей, придумывают, как сделать устройство более устойчивым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!