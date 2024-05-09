09 мая 2024

Екатеринбуржцы установили унитазы на самокаты и проехались по городу. Видео

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Самокаты Яндекс. Екатеринбург, самокат, электросамокат, самокат яндекс
Появились ли у самокатов поломки из-за подобной эксплуатации — неизвестно Фото:

В Екатеринбурге молодые люди установили на арендованные электросамокаты унитазы и, сидя на них, проехались по улицам города. У одного из самокатчиков при подскоке на кочке унитаз сломался, информация об этом появилась в сети.

«В Уральской столице появится новый вид самокатов… Накануне в Екатеринбурге проведены испытания нового вида средств индивидуальной мобильности. „Унитазшеринг“ был разработан местными инженерами, уже был готов к запуску, но, к сожалению, не прошел испытания», — рассказали о развлечении в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В telegram-канале отметили, что самокаты с унитазами «появятся на улицах Екатеринбурга уже после выходных». Сейчас горожане, заинтересованные идеей, придумывают, как сделать устройство более устойчивым.

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В Екатеринбурге молодые люди установили на арендованные электросамокаты унитазы и, сидя на них, проехались по улицам города. У одного из самокатчиков при подскоке на кочке унитаз сломался, информация об этом появилась в сети. «В Уральской столице появится новый вид самокатов… Накануне в Екатеринбурге проведены испытания нового вида средств индивидуальной мобильности. „Унитазшеринг“ был разработан местными инженерами, уже был готов к запуску, но, к сожалению, не прошел испытания», — рассказали о развлечении в telegram-канале «Злой Екатеринбург». В telegram-канале отметили, что самокаты с унитазами «появятся на улицах Екатеринбурга уже после выходных». Сейчас горожане, заинтересованные идеей, придумывают, как сделать устройство более устойчивым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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