Екатеринбуржцы установили унитазы на самокаты и проехались по городу. Видео

10 мая 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Появились ли у самокатов поломки из-за подобной эксплуатации — неизвестно Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге молодые люди установили на арендованные электросамокаты унитазы и, сидя на них, проехались по улицам города. У одного из самокатчиков при подскоке на кочке унитаз сломался, информация об этом появилась в сети. «В Уральской столице появится новый вид самокатов… Накануне в Екатеринбурге проведены испытания нового вида средств индивидуальной мобильности. „Унитазшеринг“ был разработан местными инженерами, уже был готов к запуску, но, к сожалению, не прошел испытания», — рассказали о развлечении в telegram-канале «Злой Екатеринбург». В telegram-канале отметили, что самокаты с унитазами «появятся на улицах Екатеринбурга уже после выходных». Сейчас горожане, заинтересованные идеей, придумывают, как сделать устройство более устойчивым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге молодые люди установили на арендованные электросамокаты унитазы и, сидя на них, проехались по улицам города. У одного из самокатчиков при подскоке на кочке унитаз сломался, информация об этом появилась в сети. «В Уральской столице появится новый вид самокатов… Накануне в Екатеринбурге проведены испытания нового вида средств индивидуальной мобильности. „Унитазшеринг“ был разработан местными инженерами, уже был готов к запуску, но, к сожалению, не прошел испытания», — рассказали о развлечении в telegram-канале «Злой Екатеринбург». В telegram-канале отметили, что самокаты с унитазами «появятся на улицах Екатеринбурга уже после выходных». Сейчас горожане, заинтересованные идеей, придумывают, как сделать устройство более устойчивым.