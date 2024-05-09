Двух челябинцев задержали за организацию незаконной миграции

10 мая 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции ликвидировали канал незаконной миграции Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске двух мужчин задержали за организацию незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники заключали с мигрантами фиктивные трудовые договоры, чтобы те смогли остаться в России. «Двое 42-летних мужчин заключили фиктивные трудовые договоры со своим знакомыми, являющимися иностранными гражданами. По этой схеме трое иностранцев рассчитывали остаться в РФ на законных основаниях. Однако их нелегальное пребывание было пресечено сотрудниками органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что после заключения договоров мигранты не выполняли служебные обязанности. Они использовали факт трудоустройства лишь для того, чтобы оставаться в Челябинске. После установления всех обстоятельств на лжеработодателей было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 322.1 УК РФ. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске двух мужчин задержали за организацию незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники заключали с мигрантами фиктивные трудовые договоры, чтобы те смогли остаться в России. «Двое 42-летних мужчин заключили фиктивные трудовые договоры со своим знакомыми, являющимися иностранными гражданами. По этой схеме трое иностранцев рассчитывали остаться в РФ на законных основаниях. Однако их нелегальное пребывание было пресечено сотрудниками органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что после заключения договоров мигранты не выполняли служебные обязанности. Они использовали факт трудоустройства лишь для того, чтобы оставаться в Челябинске. После установления всех обстоятельств на лжеработодателей было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 322.1 УК РФ. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде.