09 мая 2024

Двух челябинцев задержали за организацию незаконной миграции

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , полиция
Сотрудники полиции ликвидировали канал незаконной миграции Фото:

В Челябинске двух мужчин задержали за организацию незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники заключали с мигрантами фиктивные трудовые договоры, чтобы те смогли остаться в России.

«Двое 42-летних мужчин заключили фиктивные трудовые договоры со своим знакомыми, являющимися иностранными гражданами. По этой схеме трое иностранцев рассчитывали остаться в РФ на законных основаниях. Однако их нелегальное пребывание было пресечено сотрудниками органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что после заключения договоров мигранты не выполняли служебные обязанности. Они использовали факт трудоустройства лишь для того, чтобы оставаться в Челябинске. После установления всех обстоятельств на лжеработодателей было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 322.1 УК РФ. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде.

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В Челябинске двух мужчин задержали за организацию незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники заключали с мигрантами фиктивные трудовые договоры, чтобы те смогли остаться в России. «Двое 42-летних мужчин заключили фиктивные трудовые договоры со своим знакомыми, являющимися иностранными гражданами. По этой схеме трое иностранцев рассчитывали остаться в РФ на законных основаниях. Однако их нелегальное пребывание было пресечено сотрудниками органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что после заключения договоров мигранты не выполняли служебные обязанности. Они использовали факт трудоустройства лишь для того, чтобы оставаться в Челябинске. После установления всех обстоятельств на лжеработодателей было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 322.1 УК РФ. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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