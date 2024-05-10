Местонахождение уроженца Первоуральска неизвестно уже две недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) 28 апреля пропал 19-летний Владислав Булотов, до сих пор его местонахождение неизвестно. Об это сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«В городе Первоуральск пропал 19-летний Владислав Булатов, с 28 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. В какой одежде был Александр неизвестно», — сказано в посте в группе поискового отряда «ВКонтакте».

Активисты просят обратить внимание, ведь свердловчанин может находиться в вашем городе. Если вы обладаете информацией о местонахождении Александра, то сообщите об этом по номеру: 8(800)700-54-52 или 112.