10 мая 2024

Свердловчанина не могут найти уже две недели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство Дома Новой Культуры. Первоуральск, первоуральск, табличка
Местонахождение уроженца Первоуральска неизвестно уже две недели Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 28 апреля пропал 19-летний Владислав Булотов, до сих пор его местонахождение неизвестно. Об это сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«В городе Первоуральск пропал 19-летний Владислав Булатов, с 28 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. В какой одежде был Александр неизвестно», — сказано в посте в группе поискового отряда «ВКонтакте».

Активисты просят обратить внимание, ведь свердловчанин может находиться в вашем городе. Если вы обладаете информацией о местонахождении Александра, то сообщите об этом по номеру: 8(800)700-54-52 или 112.

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В Первоуральске (Свердловская область) 28 апреля пропал 19-летний Владислав Булотов, до сих пор его местонахождение неизвестно. Об это сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «В городе Первоуральск пропал 19-летний Владислав Булатов, с 28 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. В какой одежде был Александр неизвестно», — сказано в посте в группе поискового отряда «ВКонтакте». Активисты просят обратить внимание, ведь свердловчанин может находиться в вашем городе. Если вы обладаете информацией о местонахождении Александра, то сообщите об этом по номеру: 8(800)700-54-52 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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