10 мая 2024

Потерявший управление лихач влетел в столб в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш ночью 11 мая водитель автомобиля KIA не справился с управлением и столкнулся со столбом, сообщили очевидцы. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга рассказали URA.RU, что водитель не получил ранений, однако пострадал его пассажир.

«В ДТП пострадал пассажир. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД!» — сообщили в ведомстве.

На опубликованном telegram-каналом «Бандитский центр» видео с места ДТП заметно, что удар пришелся на заднюю левую дверь машины. На помощь пострадавшим выезжали сотрудники скорой медицинской помощи.

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В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш ночью 11 мая водитель автомобиля KIA не справился с управлением и столкнулся со столбом, сообщили очевидцы. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга рассказали URA.RU, что водитель не получил ранений, однако пострадал его пассажир. «В ДТП пострадал пассажир. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД!» — сообщили в ведомстве. На опубликованном telegram-каналом «Бандитский центр» видео с места ДТП заметно, что удар пришелся на заднюю левую дверь машины. На помощь пострадавшим выезжали сотрудники скорой медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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