Потерявший управление лихач влетел в столб в Екатеринбурге

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш ночью 11 мая водитель автомобиля KIA не справился с управлением и столкнулся со столбом, сообщили очевидцы. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга рассказали URA.RU, что водитель не получил ранений, однако пострадал его пассажир.

«В ДТП пострадал пассажир. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД!» — сообщили в ведомстве.

На опубликованном telegram-каналом «Бандитский центр» видео с места ДТП заметно, что удар пришелся на заднюю левую дверь машины. На помощь пострадавшим выезжали сотрудники скорой медицинской помощи.