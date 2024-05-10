Потерявший управление лихач влетел в столб в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш ночью 11 мая водитель автомобиля KIA не справился с управлением и столкнулся со столбом, сообщили очевидцы. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга рассказали URA.RU, что водитель не получил ранений, однако пострадал его пассажир.
«В ДТП пострадал пассажир. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД!» — сообщили в ведомстве.
На опубликованном telegram-каналом «Бандитский центр» видео с места ДТП заметно, что удар пришелся на заднюю левую дверь машины. На помощь пострадавшим выезжали сотрудники скорой медицинской помощи.
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