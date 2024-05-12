В Госдуме раскрыли, как заморозки по всей России повлияют на урожай

Патрушев: заморозки не помешают России получить урожаи для продбезопасности

12 мая 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Заморозки не повлияют на урожай, заверил Дмитрий Патрушев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Несмотря на заморозки и сложные погодные условия, Россия в 2024 году получит урожаи, необходимые для продовольственной безопасности. Об этом на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев. «В 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Это касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки», — сообщил Патрушев, его слова приводит РИА Новости. Все это позволит России не только насытить внутренний рынок, но и продолжить исполнение экспортных обязательств. Это заслуга и самих работающих аграриев и стабильной поддержки агропромышленного комплекса со стороны государства. Только с 2018 финансирование отрасли удвоилось, напомнил Патрушев. С 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков введен в Липецкой и Воронежской областях. Синоптики также предупредили о снегопадах 13 мая в Курганской, Свердловской, Челябинской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на заморозки и сложные погодные условия, Россия в 2024 году получит урожаи, необходимые для продовольственной безопасности. Об этом на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев. «В 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Это касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки», — сообщил Патрушев, его слова приводит РИА Новости. Все это позволит России не только насытить внутренний рынок, но и продолжить исполнение экспортных обязательств. Это заслуга и самих работающих аграриев и стабильной поддержки агропромышленного комплекса со стороны государства. Только с 2018 финансирование отрасли удвоилось, напомнил Патрушев. С 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков введен в Липецкой и Воронежской областях. Синоптики также предупредили о снегопадах 13 мая в Курганской, Свердловской, Челябинской областях.