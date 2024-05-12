В Госдуме раскрыли, как заморозки по всей России повлияют на урожай

Несмотря на заморозки и сложные погодные условия, Россия в 2024 году получит урожаи, необходимые для продовольственной безопасности. Об этом на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев.
«В 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Это касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки», — сообщил Патрушев, его слова приводит РИА Новости.
Все это позволит России не только насытить внутренний рынок, но и продолжить исполнение экспортных обязательств. Это заслуга и самих работающих аграриев и стабильной поддержки агропромышленного комплекса со стороны государства. Только с 2018 финансирование отрасли удвоилось, напомнил Патрушев.
С 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков введен в Липецкой и Воронежской областях. Синоптики также предупредили о снегопадах 13 мая в Курганской, Свердловской, Челябинской областях.
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