В Госдуме раскрыли, как заморозки по всей России повлияют на урожай

Патрушев: заморозки не помешают России получить урожаи для продбезопасности
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Зимние виды города. Пермь, зима, иней, заморозки, мороз
Заморозки не повлияют на урожай, заверил Дмитрий Патрушев Фото:

Несмотря на заморозки и сложные погодные условия, Россия в 2024 году получит урожаи, необходимые для продовольственной безопасности. Об этом на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев.

«В 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Это касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки», — сообщил Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

Все это позволит России не только насытить внутренний рынок, но и продолжить исполнение экспортных обязательств. Это заслуга и самих работающих аграриев и стабильной поддержки агропромышленного комплекса со стороны государства. Только с 2018 финансирование отрасли удвоилось, напомнил Патрушев.

С 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков введен в Липецкой и Воронежской областях. Синоптики также предупредили о снегопадах 13 мая в Курганской, Свердловской, Челябинской областях.

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Несмотря на заморозки и сложные погодные условия, Россия в 2024 году получит урожаи, необходимые для продовольственной безопасности. Об этом на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев. «В 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Это касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки», — сообщил Патрушев, его слова приводит РИА Новости. Все это позволит России не только насытить внутренний рынок, но и продолжить исполнение экспортных обязательств. Это заслуга и самих работающих аграриев и стабильной поддержки агропромышленного комплекса со стороны государства. Только с 2018 финансирование отрасли удвоилось, напомнил Патрушев. С 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков введен в Липецкой и Воронежской областях. Синоптики также предупредили о снегопадах 13 мая в Курганской, Свердловской, Челябинской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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