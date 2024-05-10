10 мая 2024

На Свердловскую область надвигаются заморозки

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Помимо низкой температуры, в регионе сохранится сильный ветер Фото:

В Свердловской области ночью и утром 12 мая температура воздуха опустится до -3 градусов, сообщает «Уралуправтодор». Водителей призвали быть бдительнее.

«Внимание! 12 мая на территории Свердловской области ночью и утром прогнозируются заморозки до -3°С. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!» — сообщает telegram-канал трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург со ссылкой на «Уралуправтодор».

ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о штормовом ветре 12 мая. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. От стихии уже пострадало несколько городов области: ломаются деревья, отрываются крыши и падают остановки.

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В Свердловской области ночью и утром 12 мая температура воздуха опустится до -3 градусов, сообщает «Уралуправтодор». Водителей призвали быть бдительнее. «Внимание! 12 мая на территории Свердловской области ночью и утром прогнозируются заморозки до -3°С. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!» — сообщает telegram-канал трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург со ссылкой на «Уралуправтодор». ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о штормовом ветре 12 мая. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. От стихии уже пострадало несколько городов области: ломаются деревья, отрываются крыши и падают остановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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