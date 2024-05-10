На Свердловскую область надвигаются заморозки

В Свердловской области ночью и утром 12 мая температура воздуха опустится до -3 градусов, сообщает «Уралуправтодор». Водителей призвали быть бдительнее.
«Внимание! 12 мая на территории Свердловской области ночью и утром прогнозируются заморозки до -3°С. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!» — сообщает telegram-канал трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург со ссылкой на «Уралуправтодор».
ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о штормовом ветре 12 мая. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. От стихии уже пострадало несколько городов области: ломаются деревья, отрываются крыши и падают остановки.
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