В ХМАО нашли способ разжечь ненависть к стороннице авторитетного бизнесмена Петермана

Соратницу Петермана в мэрии Нижневартовска обвинили в наезде на собаку

13 мая 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Соратницу Петермана в мэрии Нижневартовска обвинили в наезде на собаку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске нашли способ разжечь народную ненависть к давней стороннице авторитетного бизнесмена Александра Петермана. Замдиректора депсоцполитики мэрии города Ирину Стрельцову обвинили в том, что она якобы сбила собаку, катаясь по набережной на велосипеде. В местных соцсетях завирусились посты о «намотанном на педали» йоркширском терьере и скрывшейся с места ДТП чиновнице. «Вчера на набережной чиновник Стрельцова сбила мою собаку на велосипеде. Йорк был на коротком поводке, я вела его по краю асфальта по верхней дороге набережной, велодорожка на нижней набережной. Госпожа Стрельцова, которая занимает высокий пост в нашем городе, намотав мою собачку на педаль своего велосипеда, даже не принесла извинений и не предложила никакой помощи по ее вине пострадавшему животному, спешно скрылась с места происшествия. Разве может такой человек возглавлять департамент социального развития нашего города?» — пишет анонимный автор в telegram-канале «ЧП [В] Нижневартовске». Авторы публикации не предоставили фото или видео наезда на животное. Источники URA.RU в местном политбомонде назвали это вбросом и дискредитацией Стрельцовой. «Это была бы хорошая попытка зачистить близкую к Петерману фигуру и убрать ее из мэрии в преддверии назначения замглавы по соцполитике. Правда, не учли тот факт, что Стрельцова не умеет кататься на велосипеде», — иронизирует инсайдер. Стрельцова также заявила о недостоверности информации. «У меня нет велосипеда, потому что я не умею на нем ездить», — заявила она в переписке с корреспондентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске нашли способ разжечь народную ненависть к давней стороннице авторитетного бизнесмена Александра Петермана. Замдиректора депсоцполитики мэрии города Ирину Стрельцову обвинили в том, что она якобы сбила собаку, катаясь по набережной на велосипеде. В местных соцсетях завирусились посты о «намотанном на педали» йоркширском терьере и скрывшейся с места ДТП чиновнице. «Вчера на набережной чиновник Стрельцова сбила мою собаку на велосипеде. Йорк был на коротком поводке, я вела его по краю асфальта по верхней дороге набережной, велодорожка на нижней набережной. Госпожа Стрельцова, которая занимает высокий пост в нашем городе, намотав мою собачку на педаль своего велосипеда, даже не принесла извинений и не предложила никакой помощи по ее вине пострадавшему животному, спешно скрылась с места происшествия. Разве может такой человек возглавлять департамент социального развития нашего города?» — пишет анонимный автор в telegram-канале «ЧП [В] Нижневартовске». Авторы публикации не предоставили фото или видео наезда на животное. Источники URA.RU в местном политбомонде назвали это вбросом и дискредитацией Стрельцовой. «Это была бы хорошая попытка зачистить близкую к Петерману фигуру и убрать ее из мэрии в преддверии назначения замглавы по соцполитике. Правда, не учли тот факт, что Стрельцова не умеет кататься на велосипеде», — иронизирует инсайдер. Стрельцова также заявила о недостоверности информации. «У меня нет велосипеда, потому что я не умею на нем ездить», — заявила она в переписке с корреспондентом.