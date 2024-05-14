Песков рассказал, чем займутся новые члены администрации президента: главные заявления

Песков рассказал о новых назначениях в президентской администрации

14 мая 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Украина не рассказывала России о расследовании по «Северным потокам», рассказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый пост бывшего министра обороны Сергея Шойгу является очень высоким. Кроме того, назначенный на пост помощника президента России Алексей Дюмин будет уделять внимание вопросам оборонно-промышленного комплекса. Эти и другие его заявления — в материале URA.RU. Пост Шойгу Новый пост бывшего министра обороны Сергея Шойгу — это очень высокий государственный пост с широким объемом задач, играющий значение для целой страны, сказал пресс-секретарь. Он добавил, что этот орган находится в прямом контакте с главой государства и несет ответственность. О назначении Дюмина Назначенный на пост помощника президента России Алексей Дюмин будет занят деятельностью связанной с Госсоветом, рассказал Песков. Кроме того, он будет уделять внимание вопросам оборонно-промышленного комплекса и руководить сферой спорта в рамках администрации главы государства. Ситуация на СВО Запад «нервничает» из-за ситуации, которая складывается в зоне спецоперации, подчеркнул Песков. Он добавил, что Кремлю известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. И отметил, что Москва намерена продолжать добиваться своих целей. Арест Кузнецова Песков не стал отвечать на вопрос об аресте руководителя кадров в Минобороны Юрия Кузнецова. Он посоветовал обратиться с ним в следственные органы. Северный поток Украина не передавала России никакой новой информации о том, кто подорвал "Северные потоки", рассказал пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что к тому же Киев не имеет соответствующих механизмов для такого обмена информацией с Москвой. Назначение Патрушева Новое назначение экс секретаря Совбеза Николая Патрушева не является понижением или сужением его профессионального функционала, отметил Песков. Он объяснил, что предшествующий опыт будет помогать в реализации нового функционала помощника президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый пост бывшего министра обороны Сергея Шойгу является очень высоким. Кроме того, назначенный на пост помощника президента России Алексей Дюмин будет уделять внимание вопросам оборонно-промышленного комплекса. Эти и другие его заявления — в материале URA.RU. Пост Шойгу Новый пост бывшего министра обороны Сергея Шойгу — это очень высокий государственный пост с широким объемом задач, играющий значение для целой страны, сказал пресс-секретарь. Он добавил, что этот орган находится в прямом контакте с главой государства и несет ответственность. О назначении Дюмина Назначенный на пост помощника президента России Алексей Дюмин будет занят деятельностью связанной с Госсоветом, рассказал Песков. Кроме того, он будет уделять внимание вопросам оборонно-промышленного комплекса и руководить сферой спорта в рамках администрации главы государства. Ситуация на СВО Запад «нервничает» из-за ситуации, которая складывается в зоне спецоперации, подчеркнул Песков. Он добавил, что Кремлю известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. И отметил, что Москва намерена продолжать добиваться своих целей. Арест Кузнецова Песков не стал отвечать на вопрос об аресте руководителя кадров в Минобороны Юрия Кузнецова. Он посоветовал обратиться с ним в следственные органы. Северный поток Украина не передавала России никакой новой информации о том, кто подорвал "Северные потоки", рассказал пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что к тому же Киев не имеет соответствующих механизмов для такого обмена информацией с Москвой. Назначение Патрушева Новое назначение экс секретаря Совбеза Николая Патрушева не является понижением или сужением его профессионального функционала, отметил Песков. Он объяснил, что предшествующий опыт будет помогать в реализации нового функционала помощника президента.