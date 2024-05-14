В Кремле прокомментировали арест главного кадровика минобороны Кузнецова

Дмитрий Песков посоветовал обратиться в СК для вопросов о Кузнецове
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об аресте руководителя кадров в Минобороны Юрия Кузнецова. Он посоветовал обратиться с ним в следственные органы.
"Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы", — ответил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Арестованный руководитель кадров в Минобороны Юрий Кузнецов может получить до 15 лет колонии. Его обвиняют в получении взятки.
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