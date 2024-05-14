В Кремле прокомментировали арест главного кадровика минобороны Кузнецова

Песков посоветовал обратиться в СК по вопросам о Кузнецове
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Дмитрий Песков посоветовал обратиться в СК для вопросов о Кузнецове
Дмитрий Песков посоветовал обратиться в СК для вопросов о Кузнецове Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об аресте руководителя кадров в Минобороны Юрия Кузнецова. Он посоветовал обратиться с ним в следственные органы. 

"Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы", — ответил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Арестованный руководитель кадров в Минобороны Юрий Кузнецов может получить до 15 лет колонии. Его обвиняют в получении взятки.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об аресте руководителя кадров в Минобороны Юрия Кузнецова. Он посоветовал обратиться с ним в следственные органы.  "Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы", — ответил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Арестованный руководитель кадров в Минобороны Юрий Кузнецов может получить до 15 лет колонии. Его обвиняют в получении взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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