Песков: Дюмин будет заниматься госсоветом

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Алексей Дюмин (на фото) будет курировать спорт, заявил Дмитрий Песков
Алексей Дюмин (на фото) будет курировать спорт, заявил Дмитрий Песков Фото:

Назначенный на пост помощника президента России Алексей Дюмин будет занят деятельностью связанной с Госсоветом. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дюмин будет заниматься Госсоветом", — заявил Песков. Он добавил, что новый помощник президента также будет уделять внимание вопросам оборонно-промышленного комплекса и курировать сферу спорта в рамках администрации главы государства. 

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Назначенный на пост помощника президента России Алексей Дюмин будет занят деятельностью связанной с Госсоветом. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дюмин будет заниматься Госсоветом", — заявил Песков. Он добавил, что новый помощник президента также будет уделять внимание вопросам оборонно-промышленного комплекса и курировать сферу спорта в рамках администрации главы государства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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