Алексей Дюмин (на фото) будет курировать спорт, заявил Дмитрий Песков
Назначенный на пост помощника президента России Алексей Дюмин будет занят деятельностью связанной с Госсоветом. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дюмин будет заниматься Госсоветом", — заявил Песков. Он добавил, что новый помощник президента также будет уделять внимание вопросам оборонно-промышленного комплекса и курировать сферу спорта в рамках администрации главы государства.
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