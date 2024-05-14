Песков объяснил, является ли назначение Шойгу понижением

Песков: новый пост Шойгу является высоким
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Дмитрий Песков заявил, что секретарь совбеза РФ - высокий госпост
Дмитрий Песков заявил, что секретарь совбеза РФ - высокий госпост Фото:
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый пост бывшего министра обороны Сергея Шойгу является очень высоким. Ранее глава России Владимир Путин назначил Шойгу новым секретарем Совбеза РФ.

"Не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос. Это очень высокий государственный пост с широким объемом задач, играющий значение для целой страны", — ответил Песков на вопрос журналиста о том, является ли назначение Шойгу — понижением. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый пост бывшего министра обороны Сергея Шойгу является очень высоким. Ранее глава России Владимир Путин назначил Шойгу новым секретарем Совбеза РФ. "Не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос. Это очень высокий государственный пост с широким объемом задач, играющий значение для целой страны", — ответил Песков на вопрос журналиста о том, является ли назначение Шойгу — понижением. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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