Песков объяснил, является ли назначение Шойгу понижением

Дмитрий Песков заявил, что секретарь совбеза РФ - высокий госпост
новость из сюжетаСмена правительства РФ-2024
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый пост бывшего министра обороны Сергея Шойгу является очень высоким. Ранее глава России Владимир Путин назначил Шойгу новым секретарем Совбеза РФ.
"Не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос. Это очень высокий государственный пост с широким объемом задач, играющий значение для целой страны", — ответил Песков на вопрос журналиста о том, является ли назначение Шойгу — понижением. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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