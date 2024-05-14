Песков: Украина не рассказывала России о расследовании по «Северным потокам»

Украина не передавала России никакой новой информации о том, кто подорвал "Северные потоки". Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, Украина не делилась с Россией данными о том, кто подорвал "Северные потоки", — заявил Песков. Он добавил, что к тому же Киев не имеет соответствующих механизмов для такого обмена информацией с Москвой. Песков допустил, что в случае, если эта информация будет считаться достойной внимания, на нее следует обратить внимание Дании, Швеции и другим заинтересованным сторонам.
Бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач рассказал, что удалось установить практически всю группу подрывников, участвовавших в теракте на "Северных потоках". По его словам, подрывников готовили в Житомирской области Украины и в Румынии.
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