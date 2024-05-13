Таможня запретила провоз в ХМАО нелегальной алычи из Азербайджана

14 мая 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Таможня запретила провоз в ХМАО нелегальной алычи из Азербайджана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Таможенники Нижневартовского аэропорта пресекли нелегальный ввоз 14 килограммов алычи пассажиром рейса Баку — Нижневартовск. Об этом сообщили на сайте Уральского таможенного управления. «14 килограммов алычи выявили тюменские таможенники в багаже авиапассажира, прилетевшего рейсом из Баку (Республика Азербайджан) в Нижневартовск. Плодовое растение гражданин перемещал без необходимых разрешительных документов. <…> По результатам фитосанитарного контроля принято решение о запрете ввоза данного продукта на территорию России», — пояснили в материале на сайте. Дело в том, что, по закону, ввозить подкарантинную продукцию из Азербайджана и Таджикистана без соответствующих документов нельзя даже для личного использования. Таким образом, вся алыча была изъята и уничтожена. А пассажиру, провозившему ягоду, предъявили административный штраф в размере тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о продаже опасной клубники. Речь о ягодах из Киргизии, которые несанкционированно продают из машин в городах округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таможенники Нижневартовского аэропорта пресекли нелегальный ввоз 14 килограммов алычи пассажиром рейса Баку — Нижневартовск. Об этом сообщили на сайте Уральского таможенного управления. «14 килограммов алычи выявили тюменские таможенники в багаже авиапассажира, прилетевшего рейсом из Баку (Республика Азербайджан) в Нижневартовск. Плодовое растение гражданин перемещал без необходимых разрешительных документов. <…> По результатам фитосанитарного контроля принято решение о запрете ввоза данного продукта на территорию России», — пояснили в материале на сайте. Дело в том, что, по закону, ввозить подкарантинную продукцию из Азербайджана и Таджикистана без соответствующих документов нельзя даже для личного использования. Таким образом, вся алыча была изъята и уничтожена. А пассажиру, провозившему ягоду, предъявили административный штраф в размере тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о продаже опасной клубники. Речь о ягодах из Киргизии, которые несанкционированно продают из машин в городах округа.