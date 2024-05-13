13 мая 2024

Таможня запретила провоз в ХМАО нелегальной алычи из Азербайджана

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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , таможня, таможенный контроль, досмотр багажа
Таможня запретила провоз в ХМАО нелегальной алычи из Азербайджана Фото:

Таможенники Нижневартовского аэропорта пресекли нелегальный ввоз 14 килограммов алычи пассажиром рейса Баку — Нижневартовск. Об этом сообщили на сайте Уральского таможенного управления.

«14 килограммов алычи выявили тюменские таможенники в багаже авиапассажира, прилетевшего рейсом из Баку (Республика Азербайджан) в Нижневартовск. Плодовое растение гражданин перемещал без необходимых разрешительных документов. <…> По результатам фитосанитарного контроля принято решение о запрете ввоза данного продукта на территорию России», — пояснили в материале на сайте.

Дело в том, что, по закону, ввозить подкарантинную продукцию из Азербайджана и Таджикистана без соответствующих документов нельзя даже для личного использования. Таким образом, вся алыча была изъята и уничтожена. А пассажиру, провозившему ягоду, предъявили административный штраф в размере тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о продаже опасной клубники. Речь о ягодах из Киргизии, которые несанкционированно продают из машин в городах округа.

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Таможенники Нижневартовского аэропорта пресекли нелегальный ввоз 14 килограммов алычи пассажиром рейса Баку — Нижневартовск. Об этом сообщили на сайте Уральского таможенного управления. «14 килограммов алычи выявили тюменские таможенники в багаже авиапассажира, прилетевшего рейсом из Баку (Республика Азербайджан) в Нижневартовск. Плодовое растение гражданин перемещал без необходимых разрешительных документов. <…> По результатам фитосанитарного контроля принято решение о запрете ввоза данного продукта на территорию России», — пояснили в материале на сайте. Дело в том, что, по закону, ввозить подкарантинную продукцию из Азербайджана и Таджикистана без соответствующих документов нельзя даже для личного использования. Таким образом, вся алыча была изъята и уничтожена. А пассажиру, провозившему ягоду, предъявили административный штраф в размере тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о продаже опасной клубники. Речь о ягодах из Киргизии, которые несанкционированно продают из машин в городах округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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