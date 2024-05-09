09 мая 2024

Роспотребнадзор ХМАО предупредил югорчан об опасной клубнике из Киргизии

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ягоды, виктория, клубника
Свежий урожай клубники из Киргизии, который продают из машин в городах Югры, может быть опасен для здоровья Фото:

Свежий урожай клубники из Киргизии, который продают из машин в городах Югры, может быть опасен для здоровья. Об этом югорчан предупредили в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО.

«На территории ХМАО-Югры появился свежий урожай клубники из Киргизии, но не все места продажи безопасны для вас и вашего здоровья. Часто клубнику продают непосредственно с машин, находящихся в незаконных точках торговли, где отсутствуют не только документы о происхождении и качестве продукции, но и продавцы без личных медицинских книжек. Это создает риски для вашего здоровья и безопасности», — написали в публикации Роспотребнадзора округа.

В ведомстве призвали югорчан быть бдительными и не покупать продукцию в таких местах. В этом случае покупатель лишается защиты по закону и рискует отравиться. Случаи заболеваний из-за клубники в ХМАО не зарегистрированы, однако специалисты Роспотребнадзора призывают югорчан сообщать в полицию, заметив нарушение санитарного законодательства при торговле клубникой.

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Свежий урожай клубники из Киргизии, который продают из машин в городах Югры, может быть опасен для здоровья. Об этом югорчан предупредили в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «На территории ХМАО-Югры появился свежий урожай клубники из Киргизии, но не все места продажи безопасны для вас и вашего здоровья. Часто клубнику продают непосредственно с машин, находящихся в незаконных точках торговли, где отсутствуют не только документы о происхождении и качестве продукции, но и продавцы без личных медицинских книжек. Это создает риски для вашего здоровья и безопасности», — написали в публикации Роспотребнадзора округа. В ведомстве призвали югорчан быть бдительными и не покупать продукцию в таких местах. В этом случае покупатель лишается защиты по закону и рискует отравиться. Случаи заболеваний из-за клубники в ХМАО не зарегистрированы, однако специалисты Роспотребнадзора призывают югорчан сообщать в полицию, заметив нарушение санитарного законодательства при торговле клубникой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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