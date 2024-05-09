Роспотребнадзор ХМАО предупредил югорчан об опасной клубнике из Киргизии

10 мая 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Свежий урожай клубники из Киргизии, который продают из машин в городах Югры, может быть опасен для здоровья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свежий урожай клубники из Киргизии, который продают из машин в городах Югры, может быть опасен для здоровья. Об этом югорчан предупредили в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «На территории ХМАО-Югры появился свежий урожай клубники из Киргизии, но не все места продажи безопасны для вас и вашего здоровья. Часто клубнику продают непосредственно с машин, находящихся в незаконных точках торговли, где отсутствуют не только документы о происхождении и качестве продукции, но и продавцы без личных медицинских книжек. Это создает риски для вашего здоровья и безопасности», — написали в публикации Роспотребнадзора округа. В ведомстве призвали югорчан быть бдительными и не покупать продукцию в таких местах. В этом случае покупатель лишается защиты по закону и рискует отравиться. Случаи заболеваний из-за клубники в ХМАО не зарегистрированы, однако специалисты Роспотребнадзора призывают югорчан сообщать в полицию, заметив нарушение санитарного законодательства при торговле клубникой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежий урожай клубники из Киргизии, который продают из машин в городах Югры, может быть опасен для здоровья. Об этом югорчан предупредили в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «На территории ХМАО-Югры появился свежий урожай клубники из Киргизии, но не все места продажи безопасны для вас и вашего здоровья. Часто клубнику продают непосредственно с машин, находящихся в незаконных точках торговли, где отсутствуют не только документы о происхождении и качестве продукции, но и продавцы без личных медицинских книжек. Это создает риски для вашего здоровья и безопасности», — написали в публикации Роспотребнадзора округа. В ведомстве призвали югорчан быть бдительными и не покупать продукцию в таких местах. В этом случае покупатель лишается защиты по закону и рискует отравиться. Случаи заболеваний из-за клубники в ХМАО не зарегистрированы, однако специалисты Роспотребнадзора призывают югорчан сообщать в полицию, заметив нарушение санитарного законодательства при торговле клубникой.