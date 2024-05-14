Новая челябинская кола заменит ушедшие из страны премиальные марки

14 мая 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Кола из Аши займет нишу премиальных брендов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Производитель напитков из Аши (Челябинская область) Lapochka освоил выпуск премиальных безалкогольных напитков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, на рынок выпустили колу, которая займет нишу ушедших иностранных производителей напитков премиум-сегмента. Участники рынка подтвердили URA.RU тренд на поиск неудовлетворенных потребностей покупателя. «Был запрос на премиальную колу, поскольку альтернативные натуральные марки ушли из России. Речь, прежде всего, идет о коле от английской компании Fentimans, которую мы заменяем», — пояснил URA.RU основатель Lapochka Антон Балыклов. Напиток разливают в тару емкостью 0,33 литра. Предложены разные вкусы. Производство продукта началось в апреле. За первый месяц с конвейера вышло 50 тысяч банок общей массой 16 тысяч тонн. Появление на рынке нового продукта соответствует общей тенденции на занятие свободных ниш, образовавшихся после ухода иностранных производителей. Об этом URA.RU заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков РФ Максим Новиков. «На рынке производители ищут новые ниши. Это говорит о том, что они ощущают востребованность и незаполненность импортом. При том, что традиционные отечественные представители остались на рынке, можно говорить, что сегмент безалкогольных напитков стал интересен для производителей алкоголя. И это несмотря на то, что по степени регулирования рынок приблизился к алкогольному. У нас теперь есть и маркировка, и акцизы», — уточнил URA.RU Новиков. Эксперт привел данные: в 2022 году на рынке появилось свыше 130 новых брендов, причем семь из них имеют оборот более 100 млн рублей. Это значительная, по мнению Новикова сумма, учитывая, что на рынке представлено лишь одна-две компании, имеющих оборот в один миллиард рублей. Новиков оптимистично оценил рынок новых продуктов. Его развитие, считает собеседник URA.RU, связано со все большей представленностью новых поколений потребителей, готовых к экспериментам со вкусами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производитель напитков из Аши (Челябинская область) Lapochka освоил выпуск премиальных безалкогольных напитков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, на рынок выпустили колу, которая займет нишу ушедших иностранных производителей напитков премиум-сегмента. Участники рынка подтвердили URA.RU тренд на поиск неудовлетворенных потребностей покупателя. «Был запрос на премиальную колу, поскольку альтернативные натуральные марки ушли из России. Речь, прежде всего, идет о коле от английской компании Fentimans, которую мы заменяем», — пояснил URA.RU основатель Lapochka Антон Балыклов. Напиток разливают в тару емкостью 0,33 литра. Предложены разные вкусы. Производство продукта началось в апреле. За первый месяц с конвейера вышло 50 тысяч банок общей массой 16 тысяч тонн. Появление на рынке нового продукта соответствует общей тенденции на занятие свободных ниш, образовавшихся после ухода иностранных производителей. Об этом URA.RU заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков РФ Максим Новиков. «На рынке производители ищут новые ниши. Это говорит о том, что они ощущают востребованность и незаполненность импортом. При том, что традиционные отечественные представители остались на рынке, можно говорить, что сегмент безалкогольных напитков стал интересен для производителей алкоголя. И это несмотря на то, что по степени регулирования рынок приблизился к алкогольному. У нас теперь есть и маркировка, и акцизы», — уточнил URA.RU Новиков. Эксперт привел данные: в 2022 году на рынке появилось свыше 130 новых брендов, причем семь из них имеют оборот более 100 млн рублей. Это значительная, по мнению Новикова сумма, учитывая, что на рынке представлено лишь одна-две компании, имеющих оборот в один миллиард рублей. Новиков оптимистично оценил рынок новых продуктов. Его развитие, считает собеседник URA.RU, связано со все большей представленностью новых поколений потребителей, готовых к экспериментам со вкусами.