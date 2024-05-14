14 мая 2024

Путин дал интервью агентству Синьхуа перед визитом в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент РФ Владимир дал интервью китайскому агентству Синьхуа перед визитом в Китай. Текст беседы появился на сайте Кремля.

«В преддверии государственного визита в КНР Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа», — говорится в сообщении.

Ране сообщалось, что в рабочую поездку в Китай с Путиным отправятся новый министра обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также его будут сопровождать новые члены правительства. В ходе поездки российского лидера в Китай будут обсуждены взаимодействие в рамках ШОС, ситуация на Украине и инициативу «Один пояс, один путь».

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Президент РФ Владимир дал интервью китайскому агентству Синьхуа перед визитом в Китай. Текст беседы появился на сайте Кремля. «В преддверии государственного визита в КНР Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа», — говорится в сообщении. Ране сообщалось, что в рабочую поездку в Китай с Путиным отправятся новый министра обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также его будут сопровождать новые члены правительства. В ходе поездки российского лидера в Китай будут обсуждены взаимодействие в рамках ШОС, ситуация на Украине и инициативу «Один пояс, один путь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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