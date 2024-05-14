Путин дал интервью агентству Синьхуа перед визитом в Китай

15 мая 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир дал интервью китайскому агентству Синьхуа перед визитом в Китай. Текст беседы появился на сайте Кремля. «В преддверии государственного визита в КНР Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа», — говорится в сообщении. Ране сообщалось, что в рабочую поездку в Китай с Путиным отправятся новый министра обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также его будут сопровождать новые члены правительства. В ходе поездки российского лидера в Китай будут обсуждены взаимодействие в рамках ШОС, ситуация на Украине и инициативу «Один пояс, один путь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир дал интервью китайскому агентству Синьхуа перед визитом в Китай. Текст беседы появился на сайте Кремля. «В преддверии государственного визита в КНР Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа», — говорится в сообщении. Ране сообщалось, что в рабочую поездку в Китай с Путиным отправятся новый министра обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также его будут сопровождать новые члены правительства. В ходе поездки российского лидера в Китай будут обсуждены взаимодействие в рамках ШОС, ситуация на Украине и инициативу «Один пояс, один путь».