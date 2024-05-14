Cream Soda, IOWA и «Три дня дождя» едут на музыкальный фестиваль в Екатеринбург

В Екатеринбурге впервые пройдет почти двухнедельный музыкальный фестиваль Summer Sound. Информация об этом опубликована в группе мероприятия во «ВКонтакте».
«Summer Sound 2024 расширяет географию: фестиваль пройдет сразу в трех городах: в Москве, Питере и Екатеринбурге», — говорится в анонсе. Первый концерт состоится 28 июля — на летнюю площадку TeleClub выйдет группа GSPD, 30 июля — «Три дня дождя», 31 июля выступит Ева Власова, 1 августа — Cream Soda, 2 августа — IOWA, 4 августа — ROCK PRIVET, 8 августа — Saluki, 9 августа — Alai Oli.
Все концерты будут начинаться в 19:30. На каждое выступление артиста придется покупать билет стоимостью от 1500 до 4500 рублей.
Также летом, 28 июня, в Екатеринбурге пройдет известный за пределами Урала фестиваль «Ночь музыки». Организаторы уже начали публиковать имена хэдлайнеров, среди них — Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», питерские артисты GSPD и Dead Blonde (автор хитов «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах»).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!