14 мая 2024

В мэрии Сургута сделали заявление о предстоящем концерте «Любэ» на День города

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти города выбирают формат проведения концерта
Власти города выбирают формат проведения концерта Фото:

Власти Сургута, несмотря на запрет о проведении массовых мероприятий в ХМАО, планируют отпраздновать День города, куда главным гостем приглашена группа «Любэ». Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Площадка и формат концерта обсуждаются. Мероприятия с участием приглашенных артистов, а также иные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, 430-летию города, администрация города отменять не планирует», — сообщили в мэрии.

Между тем в администрации отметили, что форматы проведения юбилея пересматриваются из-за запрета на проведения массовых мероприятий. «Во исполнение решения антитеррористической комиссии автономного округа праздничные мероприятия на открытых площадках проводятся в настоящее время с соблюдением требования об одновременном пребывании на нем не более 50 человек. В связи с данным решением в целях обеспечения безопасности рассматривается вопрос о форматах проведения мероприятий в Сургуте», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте планируют отменить выступление группы «Любэ». Из-за запрета на массовые мероприятия все еще не решен вопрос с празднованием Дня города в Сургуте.

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Власти Сургута, несмотря на запрет о проведении массовых мероприятий в ХМАО, планируют отпраздновать День города, куда главным гостем приглашена группа «Любэ». Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Площадка и формат концерта обсуждаются. Мероприятия с участием приглашенных артистов, а также иные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, 430-летию города, администрация города отменять не планирует», — сообщили в мэрии. Между тем в администрации отметили, что форматы проведения юбилея пересматриваются из-за запрета на проведения массовых мероприятий. «Во исполнение решения антитеррористической комиссии автономного округа праздничные мероприятия на открытых площадках проводятся в настоящее время с соблюдением требования об одновременном пребывании на нем не более 50 человек. В связи с данным решением в целях обеспечения безопасности рассматривается вопрос о форматах проведения мероприятий в Сургуте», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте планируют отменить выступление группы «Любэ». Из-за запрета на массовые мероприятия все еще не решен вопрос с празднованием Дня города в Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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