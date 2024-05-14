В мэрии Сургута сделали заявление о предстоящем концерте «Любэ» на День города

Власти Сургута, несмотря на запрет о проведении массовых мероприятий в ХМАО, планируют отпраздновать День города, куда главным гостем приглашена группа «Любэ». Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«Площадка и формат концерта обсуждаются. Мероприятия с участием приглашенных артистов, а также иные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, 430-летию города, администрация города отменять не планирует», — сообщили в мэрии.
Между тем в администрации отметили, что форматы проведения юбилея пересматриваются из-за запрета на проведения массовых мероприятий. «Во исполнение решения антитеррористической комиссии автономного округа праздничные мероприятия на открытых площадках проводятся в настоящее время с соблюдением требования об одновременном пребывании на нем не более 50 человек. В связи с данным решением в целях обеспечения безопасности рассматривается вопрос о форматах проведения мероприятий в Сургуте», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте планируют отменить выступление группы «Любэ». Из-за запрета на массовые мероприятия все еще не решен вопрос с празднованием Дня города в Сургуте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!