Власти Сургута намерены отменить концерт «Любэ» на День города

15 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Группа «Любэ» была главным гостем Дня города Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Сургута намерены отменить празднование 430-летнего юбилея города. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «Из-за введенных в округе ограничений на проведение массовых мероприятий в администрации поставили вопрос о целесообразности проведения День города. Его планируют отменить или перенести. Все выступления приглашенных артистов отменяются, в том числе и группы „Любэ“. Массовый забег „Зеленый марафон“ уже отменили. Решается вопрос с переносом на следующий год празднования народного татарского праздника Сабантуй», — сообщил собеседник. В мэрии сообщили, что делать выводы по празднованию Сабантуя и Дня города еще рано. Между тем подтвердили информацию об отмене «Зеленого марафона». «„Зеленый марафон“ отменили. Дороги перекрываться не будут, о чем заявлялось ранее. Вопрос по Сабантую и Дню города еще решается. Об отмене пока говорить рано. Форматы проведения пересматриваются», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отменили проведение массовых мероприятий в округе. Ограничения ввели ради безопасности жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Сургута намерены отменить празднование 430-летнего юбилея города. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «Из-за введенных в округе ограничений на проведение массовых мероприятий в администрации поставили вопрос о целесообразности проведения День города. Его планируют отменить или перенести. Все выступления приглашенных артистов отменяются, в том числе и группы „Любэ“. Массовый забег „Зеленый марафон“ уже отменили. Решается вопрос с переносом на следующий год празднования народного татарского праздника Сабантуй», — сообщил собеседник. В мэрии сообщили, что делать выводы по празднованию Сабантуя и Дня города еще рано. Между тем подтвердили информацию об отмене «Зеленого марафона». «„Зеленый марафон“ отменили. Дороги перекрываться не будут, о чем заявлялось ранее. Вопрос по Сабантую и Дню города еще решается. Об отмене пока говорить рано. Форматы проведения пересматриваются», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отменили проведение массовых мероприятий в округе. Ограничения ввели ради безопасности жителей.