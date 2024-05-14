14 мая 2024

Власти Сургута намерены отменить концерт «Любэ» на День города

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Любэ. Тюмень , расторгуев николай, любэ, группа любэ
Группа «Любэ» была главным гостем Дня города Фото:

Власти Сургута намерены отменить празднование 430-летнего юбилея города. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.

«Из-за введенных в округе ограничений на проведение массовых мероприятий в администрации поставили вопрос о целесообразности проведения День города. Его планируют отменить или перенести. Все выступления приглашенных артистов отменяются, в том числе и группы „Любэ“. Массовый забег „Зеленый марафон“ уже отменили. Решается вопрос с переносом на следующий год празднования народного татарского праздника Сабантуй», — сообщил собеседник.

В мэрии сообщили, что делать выводы по празднованию Сабантуя и Дня города еще рано. Между тем подтвердили информацию об отмене «Зеленого марафона». «„Зеленый марафон“ отменили. Дороги перекрываться не будут, о чем заявлялось ранее. Вопрос по Сабантую и Дню города еще решается. Об отмене пока говорить рано. Форматы проведения пересматриваются», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отменили проведение массовых мероприятий в округе. Ограничения ввели ради безопасности жителей.

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Власти Сургута намерены отменить празднование 430-летнего юбилея города. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «Из-за введенных в округе ограничений на проведение массовых мероприятий в администрации поставили вопрос о целесообразности проведения День города. Его планируют отменить или перенести. Все выступления приглашенных артистов отменяются, в том числе и группы „Любэ“. Массовый забег „Зеленый марафон“ уже отменили. Решается вопрос с переносом на следующий год празднования народного татарского праздника Сабантуй», — сообщил собеседник. В мэрии сообщили, что делать выводы по празднованию Сабантуя и Дня города еще рано. Между тем подтвердили информацию об отмене «Зеленого марафона». «„Зеленый марафон“ отменили. Дороги перекрываться не будут, о чем заявлялось ранее. Вопрос по Сабантую и Дню города еще решается. Об отмене пока говорить рано. Форматы проведения пересматриваются», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отменили проведение массовых мероприятий в округе. Ограничения ввели ради безопасности жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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