Зарубежные наблюдатели подтвердили легитимность выборов президента РФ

15 мая 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Выборы президента России были легитимными, заявили независимые эксперты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Эксперты и международные наблюдатели из 16 стран, включая Францию, Германию, США и Польшу, выразили критику в адрес существующих международных наблюдательских организаций за их предвзятость в оценке выборов. Они также подтвердили легитимность голосования по президентским выборам в России, на которых большинство набрал Владимир Путин. Эксперты озвучили свое мнение во время специальной конференции, сообщает ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). «Целью мероприятия стало обсуждение работы действующих институтов по наблюдению за выборами, чьи оценки в последние годы превалируют в мировых медиа. Работу институтов оценили, в частности, через призму состоявшихся в России 15—17 марта выборов президента — в конференции участвовали наблюдатели и эксперты, непосредственно контролировавшие избирательные процессы в России в марте», — сообщает НОМ на своем сайте . Конференция называется так: «О роли и перспективах международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления, информационных войн». Она открылась в Общественной палате РФ 15 мая. Заместитель секретаря Общественной палаты Александр Школьник подчеркнул актуальность и необходимость обсуждения принципов международного наблюдения в свете попыток дискредитации президентских выборов со стороны некоторых межгосударственных институтов и НКО. Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев отметил, что в России было приглашено рекордное количество международных наблюдателей. А выборы прошли с высоким уровнем общественного контроля и в соответствии с международными стандартами. Он также указал на высокий уровень доверия россиян к результатам выборов — 83%. Член СПЧ и председатель Ассоциации НОМ Александр Брод выразил возмущение по поводу преследования международных наблюдателей после возвращения в свои страны. Он подчеркнул необходимость защиты прав наблюдателей и закрепления этого в резолюциях и документах конференции. Бывший лидер народной партии Partido Popular Педро Моуриньо (Испания) заявил: «Выборы соответствовали самым высоким международным стандартам. Во многом превосходили их». Он также был поражен тем, что в России каждый гражданин может отдать свой голос вне зависимости от обстоятельств. Таким образом он отреагировал на переносные урны для голосования, которых нет в Испании. В итоге участники пришли к выводу, что надо создать новые международные наблюдательские институты. Они бы смогли в полной мере противостоять политизированным оценкам со стороны Вашингтона и его партнеров. Выборы президента России состоялись в середине марта. Владимир Путин набрал на них рекордные 87,28%. Путин официально стал президентом России на следующие шесть лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксперты и международные наблюдатели из 16 стран, включая Францию, Германию, США и Польшу, выразили критику в адрес существующих международных наблюдательских организаций за их предвзятость в оценке выборов. Они также подтвердили легитимность голосования по президентским выборам в России, на которых большинство набрал Владимир Путин. Эксперты озвучили свое мнение во время специальной конференции, сообщает ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). «Целью мероприятия стало обсуждение работы действующих институтов по наблюдению за выборами, чьи оценки в последние годы превалируют в мировых медиа. Работу институтов оценили, в частности, через призму состоявшихся в России 15—17 марта выборов президента — в конференции участвовали наблюдатели и эксперты, непосредственно контролировавшие избирательные процессы в России в марте», — сообщает НОМ на своем сайте. Конференция называется так: «О роли и перспективах международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления, информационных войн». Она открылась в Общественной палате РФ 15 мая. Заместитель секретаря Общественной палаты Александр Школьник подчеркнул актуальность и необходимость обсуждения принципов международного наблюдения в свете попыток дискредитации президентских выборов со стороны некоторых межгосударственных институтов и НКО. Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев отметил, что в России было приглашено рекордное количество международных наблюдателей. А выборы прошли с высоким уровнем общественного контроля и в соответствии с международными стандартами. Он также указал на высокий уровень доверия россиян к результатам выборов — 83%. Член СПЧ и председатель Ассоциации НОМ Александр Брод выразил возмущение по поводу преследования международных наблюдателей после возвращения в свои страны. Он подчеркнул необходимость защиты прав наблюдателей и закрепления этого в резолюциях и документах конференции. Бывший лидер народной партии Partido Popular Педро Моуриньо (Испания) заявил: «Выборы соответствовали самым высоким международным стандартам. Во многом превосходили их». Он также был поражен тем, что в России каждый гражданин может отдать свой голос вне зависимости от обстоятельств. Таким образом он отреагировал на переносные урны для голосования, которых нет в Испании. В итоге участники пришли к выводу, что надо создать новые международные наблюдательские институты. Они бы смогли в полной мере противостоять политизированным оценкам со стороны Вашингтона и его партнеров. Выборы президента России состоялись в середине марта. Владимир Путин набрал на них рекордные 87,28%. Путин официально стал президентом России на следующие шесть лет.