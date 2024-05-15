У жителей ХМАО выросли зарплатные ожидания при трудоустройстве

Зарплатные ожидания югорчан повысились в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков онлайн-платформы HeadHunter, самый высокий уровень оклада ждут соискатели в сферах инвестиций и менеджмента.
"Медиана ожидаемой зарплаты в регионе в апреле составила 70 000 руб., увеличившись год к году на 17%. Серьезнее всего выросли запросы у сотрудников автобизнеса: медиана ожидаемого заработка составила 90 500 руб., что на 29% больше, чем год назад", — сообщили URA.RU специалисты платформы. Почти на столько же зарплатные ожидания выросли у рабочего персонала (89 300 руб.).
На 25% больше стали требовать от работодателя работники высшего и среднего менеджмента. Наравне с соискателями в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» они ожидают заработок в районе 150 тысяч рублей. Наибольшая ожидаемая зарплата в строительстве, сельском хозяйстве, добыче сырья и производстве составляет 100 тысяч рублей.
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