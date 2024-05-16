Жители ХМАО устроили потасовку из-за парковки у торгового центра

В Сургуте у ТЦ "Агора" мужчины устроили потасовку из-за замечания о парковке под запрещающим знаком. Об этом стало известно из telegram-канала «Русская община» после того, как югорчанин обратился за помощью к организации.
«В „Русскую Общину“ Ханты-Мансийского автономного округа обратился коллега одного из наших соратников. Его избили и пытались вытащить из автомобиля за вежливое замечание владельцам неправильно припаркованной машины, затруднявшей движение и стоявшей под знаком „кирпич“», – говорится в сообщении.
Полицейские ХМАО уже установили личности участников конфликта, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В полицию никто не обращался, но все уже установлены, с ними работают», — рассказал источник. По словам инсайдера, эта история завершится профилактическими беседами, потому что в конфликте между мужчинами нет ничего, что могло бы лечь в основу уголовного или административного производства.
Официально URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Личности участников конфликта известны, с ними проводится работа», – прокомментировали в пресс-службе.
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