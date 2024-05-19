19 мая 2024

В Челябинске без горячей воды останутся более полутора тысяч домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Первый этап гидравлических испытаний пройдет с 21 мая по 4 июня в Челябинске Фото:

В Челябинске с 21 мая по 4 июня стартует первый этап гидравлических испытаний. Горячее водоснабжение будет отключено 1 тысяче 139 многоквартирных домах и 170 социальных объектах, сообщил 20 мая замглавы Челябинска Сергей Авдеев.

«На этой неделе начинаем гидравлические испытания по работе на плотность и прочность с отключением горячего питания. Испытания будут проводиться в шесть этапов. По первому этапу с 21 мая по 4 июня горячее водоснабжение будет отключено в 1 тысяче 139 жилых многоквартирных домах и 170 социальных объектах», — сообщил Авдеев.

Также замглавы подчеркнул, информацию о сроках и адресах отключения можно посмотреть на сайте администрации, сайтах единых теплоснабжающих организаций. Кроме того, население о предстоящих отключениях информируют управляющие компании.

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В Челябинске с 21 мая по 4 июня стартует первый этап гидравлических испытаний. Горячее водоснабжение будет отключено 1 тысяче 139 многоквартирных домах и 170 социальных объектах, сообщил 20 мая замглавы Челябинска Сергей Авдеев. «На этой неделе начинаем гидравлические испытания по работе на плотность и прочность с отключением горячего питания. Испытания будут проводиться в шесть этапов. По первому этапу с 21 мая по 4 июня горячее водоснабжение будет отключено в 1 тысяче 139 жилых многоквартирных домах и 170 социальных объектах», — сообщил Авдеев. Также замглавы подчеркнул, информацию о сроках и адресах отключения можно посмотреть на сайте администрации, сайтах единых теплоснабжающих организаций. Кроме того, население о предстоящих отключениях информируют управляющие компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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