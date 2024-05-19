В Челябинске без горячей воды останутся более полутора тысяч домов

Первый этап гидравлических испытаний пройдет с 21 мая по 4 июня в Челябинске Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске с 21 мая по 4 июня стартует первый этап гидравлических испытаний. Горячее водоснабжение будет отключено 1 тысяче 139 многоквартирных домах и 170 социальных объектах, сообщил 20 мая замглавы Челябинска Сергей Авдеев.

«На этой неделе начинаем гидравлические испытания по работе на плотность и прочность с отключением горячего питания. Испытания будут проводиться в шесть этапов. По первому этапу с 21 мая по 4 июня горячее водоснабжение будет отключено в 1 тысяче 139 жилых многоквартирных домах и 170 социальных объектах», — сообщил Авдеев.

Также замглавы подчеркнул, информацию о сроках и адресах отключения можно посмотреть на сайте администрации, сайтах единых теплоснабжающих организаций. Кроме того, население о предстоящих отключениях информируют управляющие компании.