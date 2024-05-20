Семью свердловского бойца СВО, оставшуюся без посмертных выплат, вызвал прокурор

21 мая 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Семью Мерзляковых пригласили на беседу в прокуратуру Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура вызвала на беседу семью погибшего участника спецоперации Владимира Мерзлякова из Заречного (Свердловская область) после публикации их истории на сайте URA.RU. Родные не могли получить посмертные выплаты несколько месяцев. Об этом агентству сообщила вдова военнослужащего Татьяна. «Наконец-то дело сдвинулось с места. Меня вызвали в прокуратуру. Я очень надеюсь, что сложившаяся ситуация благодаря вашей публикации и прокуратуре в конце концов разрешится», — поделилась Мерзлякова. Вдова рассказала URA.RU о трудностях, возникших после потери мужа, который погиб во время выполнения задач в зоне спецоперации. Несмотря на предоставление всех необходимых документов, семья так и не получила положенные выплаты, столкнувшись с бюрократическими препятствиями и несогласованностью действий между различными военкоматами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура вызвала на беседу семью погибшего участника спецоперации Владимира Мерзлякова из Заречного (Свердловская область) после публикации их истории на сайте URA.RU. Родные не могли получить посмертные выплаты несколько месяцев. Об этом агентству сообщила вдова военнослужащего Татьяна. «Наконец-то дело сдвинулось с места. Меня вызвали в прокуратуру. Я очень надеюсь, что сложившаяся ситуация благодаря вашей публикации и прокуратуре в конце концов разрешится», — поделилась Мерзлякова. Вдова рассказала URA.RU о трудностях, возникших после потери мужа, который погиб во время выполнения задач в зоне спецоперации. Несмотря на предоставление всех необходимых документов, семья так и не получила положенные выплаты, столкнувшись с бюрократическими препятствиями и несогласованностью действий между различными военкоматами.