Полиция задержала «качка», скакавшего по автомобилям в Челябинске

В Челябинске несколько молодых людей крупного телосложения прыгали по крышам иномарок во дворе на улице Краснопольской. Полиция уже задержала одного из нарушителей, сообщили 22 мая в ГУ МВД по региону.
«Сотрудники полиции опросили владельцев автомобилей. Сейчас устанавливаются личности тех, кто совершил это противоправное деяние. В ГУ МВД добавили, что задержали одного из молодых людей — ему 26 лет. Информацию про его приятеля полицейские уточняют», — передает издание «74.ру»
Во дворе молодые люди гуляли большой компанией, но на крыши машин залезали только двое. Пострадали две машины: «Лада-Калина» и Audi A4, стоимостью более 1,9 миллионов рублей.
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