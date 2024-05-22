Полиция задержала «качка», скакавшего по автомобилям в Челябинске

Полиция задержала челябинца, который прыгал по крышам иномарок
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Вороны, летающие около жилого комплекса "Аквамарин" и клубного дома "Тихвинъ". Екатеринбург , двор, лобовое стекло, машина, вандализм, хулиганство, разбитое стекло, автомобиль
Из всей компании по крышам авто бегали только двое Фото:

В Челябинске несколько молодых людей крупного телосложения прыгали по крышам иномарок во дворе на улице Краснопольской. Полиция уже задержала одного из нарушителей, сообщили 22 мая в ГУ МВД по региону.

«Сотрудники полиции опросили владельцев автомобилей. Сейчас устанавливаются личности тех, кто совершил это противоправное деяние. В ГУ МВД добавили, что задержали одного из молодых людей — ему 26 лет. Информацию про его приятеля полицейские уточняют», — передает издание «74.ру»

Во дворе молодые люди гуляли большой компанией, но на крыши машин залезали только двое. Пострадали две машины: «Лада-Калина» и Audi A4, стоимостью более 1,9 миллионов рублей.

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В Челябинске несколько молодых людей крупного телосложения прыгали по крышам иномарок во дворе на улице Краснопольской. Полиция уже задержала одного из нарушителей, сообщили 22 мая в ГУ МВД по региону. «Сотрудники полиции опросили владельцев автомобилей. Сейчас устанавливаются личности тех, кто совершил это противоправное деяние. В ГУ МВД добавили, что задержали одного из молодых людей — ему 26 лет. Информацию про его приятеля полицейские уточняют», — передает издание «74.ру» Во дворе молодые люди гуляли большой компанией, но на крыши машин залезали только двое. Пострадали две машины: «Лада-Калина» и Audi A4, стоимостью более 1,9 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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