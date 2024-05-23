В МИД Китая раскрыли, кто виноват в продолжении конфликта на Украине

Представитель МИД КНР Вэньбинь: Лондон помешал миру России и Украины
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Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
В продолжении конфликта России и Украины виновата Британия, считает Ван Вэньбинь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания виновата в эскалации украинского конфликта, поскольку именно Лондон препятствовал на пути к мирному урегулированию между Россией и Украиной два года назад. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«По украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь», — заявил Вэньбинь на брифинге, его слова приводится на сайте посольства Китая в Британии. Он добавил, что два года назад Россия и Украина были на пороге заключения соглашения, однако действия Великобритании и других стран привели к продолжению конфликта до сегодняшних дней.

Ранее Вэньбинь заявил, что США несут ответственность за конфликт на Украине, так как постоянно обостряют ситуацию. По его словам, Вашингтон занимается поиском врагов и не стремится к миру.

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Великобритания виновата в эскалации украинского конфликта, поскольку именно Лондон препятствовал на пути к мирному урегулированию между Россией и Украиной два года назад. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «По украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь», — заявил Вэньбинь на брифинге, его слова приводится на сайте посольства Китая в Британии. Он добавил, что два года назад Россия и Украина были на пороге заключения соглашения, однако действия Великобритании и других стран привели к продолжению конфликта до сегодняшних дней. Ранее Вэньбинь заявил, что США несут ответственность за конфликт на Украине, так как постоянно обостряют ситуацию. По его словам, Вашингтон занимается поиском врагов и не стремится к миру.
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