Великобритания виновата в эскалации украинского конфликта, поскольку именно Лондон препятствовал на пути к мирному урегулированию между Россией и Украиной два года назад. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«По украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь», — заявил Вэньбинь на брифинге, его слова приводится на сайте посольства Китая в Британии. Он добавил, что два года назад Россия и Украина были на пороге заключения соглашения, однако действия Великобритании и других стран привели к продолжению конфликта до сегодняшних дней.
Ранее Вэньбинь заявил, что США несут ответственность за конфликт на Украине, так как постоянно обостряют ситуацию. По его словам, Вашингтон занимается поиском врагов и не стремится к миру.
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