В МИД Китая раскрыли, кто виноват в продолжении конфликта на Украине

Представитель МИД КНР Вэньбинь: Лондон помешал миру России и Украины

23 мая 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

В продолжении конфликта России и Украины виновата Британия, считает Ван Вэньбинь Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания виновата в эскалации украинского конфликта, поскольку именно Лондон препятствовал на пути к мирному урегулированию между Россией и Украиной два года назад. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «По украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь», — заявил Вэньбинь на брифинге, его слова приводится на сайте посольства Китая в Британии. Он добавил, что два года назад Россия и Украина были на пороге заключения соглашения, однако действия Великобритании и других стран привели к продолжению конфликта до сегодняшних дней. Ранее Вэньбинь заявил, что США несут ответственность за конфликт на Украине, так как постоянно обостряют ситуацию. По его словам, Вашингтон занимается поиском врагов и не стремится к миру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания виновата в эскалации украинского конфликта, поскольку именно Лондон препятствовал на пути к мирному урегулированию между Россией и Украиной два года назад. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «По украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь», — заявил Вэньбинь на брифинге, его слова приводится на сайте посольства Китая в Британии. Он добавил, что два года назад Россия и Украина были на пороге заключения соглашения, однако действия Великобритании и других стран привели к продолжению конфликта до сегодняшних дней. Ранее Вэньбинь заявил, что США несут ответственность за конфликт на Украине, так как постоянно обостряют ситуацию. По его словам, Вашингтон занимается поиском врагов и не стремится к миру.