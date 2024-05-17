МИД Китая назвал ответственную за конфликт на Украине страну

Ван Вэньбинь заявил, что США не стремятся к миру
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США несут ответственность за конфликт на Украине, так как постоянно обостряют ситуацию. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«США со своим мышлением холодной войны несут не снимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса», — заявил Вэньбинь, передает ТАСС. По его словам, Вашингтон занимается поиском врагов и не стремится к миру.
Ранее в МИД Китая заявили, что конфликт на Украине должен быть решен при помощи переговоров. Также Китай выступает против продажи летального оружия сторонам конфликта.
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